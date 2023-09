Návštevnosť Banskobystrického kraja sa po pandémii postupne zvyšuje

Banská Bystrica 15. septembra (TASR) – Návštevnosť Banskobystrického kraja sa v rokoch po pandémii nového koronavírusu postupne zvyšuje. TASR to potvrdila výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Ako ďalej uviedla, v súčasnosti sú zatiaľ k dispozícii údaje z tohtoročnej letnej sezóny do konca júla. Podľa nej však na základe nich vie sezónu zhodnotiť. "Dlhodobo sledujeme, že august je mierne silnejší ako júl. Pripisujeme to skutočnosti, že rodiny cestujú na dovolenky do zahraničia zvyčajne v prvej polovici školských prázdnin," objasnila. Verí, že aj údaje za druhý prázdninový mesiac tohto roka to potvrdia a ukážu viac prenocovaní ako v júli. "Za posledné roky je v auguste nárast o približne 13 percent," spresnila.



Tohtoročná letná sezóna podľa slov riaditeľky vyzerá tak, že v súvislosti s cestovným ruchom bude na úrovni 90 percent z výsledkov v sezóne 2019. Poznamenala, že to bol historicky najsilnejší rok. "V porovnaní s júlom minulého roka vykazujeme nárast v počte návštevníkov o osem percent. Tieto štatistiky však nezachytávajú jednodňových výletníkov," zhrnula.



Podotkla, že z hľadiska preferencií návštevníkov prevládajú štandardne obľúbené lokality. V rámci kampane si spravili aj prieskum o tom, ktoré miesta v kraji návštevníci túto sezónu navštívili. Zdôraznila, že medzi najčastejšie spomínané patria Banská Štiavnica, Donovaly, Banská Bystrica, Muránska planina, Špania Dolina či Bystrianska dolina a Nízke Tatry.



Najobľúbenejším produktom z ponuky na turistickom portáli Banskobystrického kraja boli aj tento rok historické zážitkové vlaky. V porovnaní s minulým rokom však zaregistrovali iné nákupné správanie. "Tento rok boli vlaky vypredané na 100 percent a to dokonca už v prvej tretine letných prázdnin. Aj tie, ktoré premávali až na konci leta," poznamenala.



Informovala tiež, že tento rok boli obľúbené produkty, ktoré súviseli s nočnou oblohou. Veľký záujem bol o nočné pozorovanie hviezd na niektorom z hradov Pohronskej hradnej cesty. "Autobusy boli vypredané aj v prípade organizovaného nočného pozorovania hviezd na Muránskej planine," uzavrela.