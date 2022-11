Návštevnosť Belianskej jaskyne v tomto roku stúpla dvojnásobne

Vysoké Tatry 4. novembra (TASR) - Návštevnosť Belianskej jaskyne tento rok stúpla dvojnásobne, privítali tam už takmer 105.000 návštevníkov. Správca jaskyne Jozef Bachleda pre TASR uviedol ako dôvod veľkého rozdielu to, že vlani mali otvorené v dôsledku covidových opatrení až od 15. mája. Návštevnosť sa tak pomaly blíži k číslam spred pandémie a jaskyňa v Tatranskej Kotline je podľa neho v súčasnosti najnavštevovanejšou na Slovensku.



"Minulý rok bol limitovaný počet osôb na jeden vstup o dve tretiny, povinnosťou bolo mať rúško a v jaskyni je 874 schodov, čo je problém udýchať aj bez rúška, nie to ešte s ním. Uzatvorené boli aj hranice s vedľajšími štátmi a približne 40 percent našich návštevníkov tvoria Poliaci, čo tiež zavážilo," zdôvodnil Bachleda.



Nárast návštevnosti v tomto roku podľa neho spôsobilo najmä uvoľnenie opatrení a mnohí návštevníci z finančných dôvodov uprednostnili dovolenku na Slovensku. Domáci pritom tvorili približne polovicu turistov, viac ako tretina hostí bola z Poľska, nasledovali Česi, Ukrajinci, Maďari a Angličania. "V dôsledku vojny na Ukrajine absentovali turisti z Ruska, naopak, zvýšil sa počet Ukrajincov," dodal správca s tým, že návštevnosť sa v období pred pandémiou pohybovala na úrovni približne 125.000 ľudí ročne. Otázkou podľa Bachledu je, čo so stúpajúcim trendom urobí energetická kríza, ak sa napríklad prejaví na cenách vstupného.



Belianska jaskyňa je otvorená do 15. novembra, potom ju čaká šesťtýždňová údržba. Okrem bizarných skalných tvarov je podľa správcu známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. Hoci záujem o prírodné pozoruhodnosti jaskyne pretrváva už viac ako 125 rokov, zákonitosti jej vytvárania sa doteraz úplne neobjasnili. Prehliadkový okruh má dĺžku 1370 metrov s prevýšením 125 metrov a pobyt v jaskyni trvá niečo viac ako hodinu. Teplota sa tam pohybuje od päť do 6,3 stupňa Celzia.