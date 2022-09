Návštevnosť Bielej noci v Košiciach bola ako ročníky pred pandémiou

Košice 27. septembra (TASR) - Návštevnosť tohtoročného multižánrového festivalu súčasného umenia Biela noc v Košiciach bola porovnateľná s ročníkmi pred pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to za organizátorov uviedla Beáta Révayová.



V poradí 13. ročník festivalu sa konal v tradičnom trojdňovom formáte, a to od piatka do nedele (23. - 25. 9.). "Tešíme sa, že ľudia počas prechádzok mestom vytvorili ozajstnú festivalovú atmosféru, ktorá nám počas pandémie veľmi chýbala. Viaceré diela navštevovali aj opakovane a hoci v sobotu prišli v najväčšom počte, nenechali sa odradiť ani nedeľným počasím," zhodnotila umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková s tým, že najmä v sobotu pritiahla Biela noc do ulíc tisícky ľudí.



Zaevidovali však aj niekoľko výtržností a nepríjemných udalostí. "Ale som rada, že po pandemických obmedzeniach sme opäť mohli priniesť do Košíc umenie svetového formátu," dodala.



Počas troch nocí priniesol festival do Košíc viac ako 30 inštalácií od domácich aj zahraničných umelcov. Návštevníci Bielej noci objavovali v uliciach napríklad monumentálne objekty, zapájali sa do interaktívnych projekcií, vkročili do futuristických krajín, dirigovali samých seba v nezvyčajnom zbore, splývali v zrkadlovom obraze iného človeka alebo si vychutnávali koncerty, tanečné predstavenie či filmové premietania.



Očakávaný silný dážď v nedeľu organizátorov prinútil odinštalovať niektoré z nadrozmerných diel v exteriéri, diváci však napokon mali v posledný festivalový večer voľný vstup do Kunstahalle.