Návštevnosť DAB je už na úrovni roku 2019, divadlo musí aj tak šetriť

Nitra 21. júla (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre má za sebou úspešnú divadelnú sezónu 2022/2023. Skonštatoval to riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy, podľa ktorého sa nitrianskemu divadlu podarilo dostať návštevnosť na úroveň "predcovidového" obdobia. "Nárast cien energií a tovarov však spôsobil, že aj napriek vysokej návštevnosti musíme šetriť každý cent," skonštatoval Dóczy.



Podľa riaditeľa DAB sa divadlu podarilo vyskladať uplynulú sezónu tak, ako sa to od repertoárového divadla očakáva. "Ponúkli sme slovenskú klasiku v podobe adaptácie poviedok Boženy Slančíkovej Timravy s názvom Rozosobáše v réžii Matúša Bachynca. Dali sme príležitosť mladým tvorcom z VŠMU pri tvorbe hry Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí, ktorú režírovala Martina Havierová," uviedol Dóczy.



DAB v marci uviedlo aj hudobnú inscenáciu Zlatá lýra v réžii Mariána Amslera. "Je to titul, ktorý zaujal mainstreamové publikum, ale vzbudil pozornosť aj u odbornej verejnosti. Trošku nepríjemným prekvapením pre nás boli problémy pri získavaní autorských práv k uvedeným piesňam. Sme zvyknutí, že pri zahraničných licencovaných dielach sa vždy platia nejaké poplatky či percentá z tržieb. Pri získavaní autorských práv od niektorých slovenských autorov, prípadne ich dedičov, však ich finančné požiadavky výrazne presahovali limity nášho divadla," vysvetlil Dóczy.



Ako doplnil, náročnému divákovi bola určená inscenácia Pribina (making of) v réžii Rastislava Balleka, ktorá je navrhnutá na Cenu Akadémie divadelných tvorcov. Záver sezóny patril komédii Domov v réžii Matúša Bachynca. "Som rád, že si všetky inscenácie našli svojich divákov. Úlohou divadla je diváka obohacovať a ja verím, že sa nám to počas uplynulej sezóny podarilo," dodal Dóczy.



Podľa jeho slov je pozitívne, že sa návštevnosť nitrianskeho divadla dostala na úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19. Postupne sa mení aj nákupné správanie divákov, keď si už nekupujú vstupenky tesne pred predstavením, ale aj vo väčšom predstihu. "Po ťažkom období sme sa teda s tržbami dostali na úroveň roku 2019. Znie to optimisticky. Keď si však uvedomíme, že sme nedvíhali ceny vstupeniek, no ceny energií, tovarov a tým aj náklady na prípravu inscenácií ohromne vzrástli. Nezostáva nám teda nič iné, ako šetriť každý jeden cent, kde sa len dá," zopakoval Dóczy.