Návštevnosť hradu a skanzenu v Starej Ľubovni vlani opäť stúpla

Stará Ľubovňa 10. januára (TASR) - Návštevnosť Ľubovnianskeho hradu a skanzenu vlani opäť stúpla. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že cestu na hrad si počas minulého roka našlo viac ako 205.000 platiacich návštevníkov. Zvýšený záujem o pamiatku pritom evidujú aj napriek tomu, že areál bol na prelome júla a augusta na desať dní zatvorený pre natáčanie vianočnej rozprávky Čarovné jablko.



"Návštevnosť bola vyššia o niekoľko tisíc. Pre mňa to bolo veľké prekvapenie, pretože sme v súvislosti s uzatvorením hradu počas hlavnej sezóny rátali skôr s poklesom. Najlepším mesiacom bol august, kde sme zaznamenali 12-percentný nárast. Najúspešnejším kultúrnym programom bolo divadlo s pesničkami, ktoré za týždeň v júli videlo 13.000 ľudí," priblížil výsledky Mikulík. Upozornil, že takú vysokú návštevnosť sa podarilo personálu múzea zvládnuť aj počas prebiehajúcej rekonštrukcie severovýchodnej hradby.



Najväčší podiel medzi návštevníkmi majú Slováci, ktorí tvoria 68 percent, nasledujú Poliaci, Česi, Maďari a ďalšie národnosti. "Čo sledujeme už niekoľko rokov, máme stále vracajúcich sa turistov. Sú aj takí, ktorí k nám prídu aj štyrikrát do roka, na divadlo, na koncert či iné podujatie," dodal Mikulík. Pomerne vysokú návštevnosť zaznamenali aj počas Vianoc, pre veľký záujem museli reprízovať aj pripravený program.



V januári a februári budú hrad i skanzen otvorené počas víkendov, od piatku do nedele v čase od 10.00 do 16.00 h. Mikulík očakáva, že by sa aj vďaka vianočnej rozprávke, ktorú videlo približne 2,5 milióna divákov, mohla návštevnosť v tomto roku opäť zvýšiť. "Minimálne možno medzi turistami z Českej republiky, ale to ukáže až tohtoročné leto," uzavrel riaditeľ.