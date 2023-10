Návštevnosť informačného centra v Banskej Štiavnici klesla

Banská Štiavnica 23. októbra (TASR) - Návštevnosť Informačného centra (IC) Banská Štiavnica tento rok poklesla. Počas hlavnej turistickej sezóny, teda v mesiacoch jún, júl a august, zavítalo do centra 10.073 návštevníkov, priemerná denná návštevnosť v letnej sezóne bola 109 klientov. Rok predtým centrum v čase hlavnej turistickej sezóny navštívilo takmer 22.000 klientov.



Pracovník IC Ján Sedilek pre TASR uviedol, že výrazný pokles návštevnosti pripisujú požiaru v meste. Centrum kedysi sídlilo v budove Berggerichtu, kde sa nachádzala aj Mineralogická expozícia Slovenského banského múzea a Štôlňa Michal. Do IC tak zavítali aj návštevníci týchto expozícií, ktoré sú aktuálne po ničivom požiari uzatvorené.



"Podiel je možné pripísať aj presťahovaniu infocentra, ktoré je už jednoznačne identifikované ako infocentrum a turisti doň nevchádzajú náhodne, ale konkrétne. Toto sa prejavilo aj na dopytoch klientov," hodnotí IC.



Najväčší záujem bol v infocentre o informácie vzhľadom na príčiny požiaru v centre Banskej Štiavnice, doby rekonštrukcie a Banky lásky. Stály záujem bol o cyklotrasy a banskoštiavnickú Kalváriu, obľúbená bola aj jazda vláčikom.



Na celkovej návštevnosti mesta je podľa Sedileka vidieť pokles školských zájazdov, ktoré zvyčajne smerovali práve do požiarom zničeného múzea v Berggerichte a Banky lásky. Dramaticky však podľa jeho názoru návštevnosť neklesla. Mesto je podľa jeho hodnotenia počas pracovných dní pokojnejšie, no víkendy sú aj počas jesenných mesiacov rušné.