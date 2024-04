Návštevnosť košickej knižnice opäť stúpla, financie však klesajú

Košice 27. apríla (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Košiciach aj vlani zaznamenala zvýšenie dopytu po knižničných fondoch a službách. Počet návštevníkov, ktorí prišli do ŠVK za účelom výpožičiek alebo prezenčného štúdia, dosiahol 84.195. Finančné prostriedky na hlavnú činnosť knižnice však každým rokom klesajú. Vysporiadať sa musela aj s najnižším rozpočtom na akvizíciu za posledné roky. TASR o tom z knižnice v rámci verejného odpočtu činnosti a hospodárenia ŠVK za rok 2023 informovala Lucia Kačmárová.



ŠVK vlani hospodárila s rozpočtom vo výške takmer dvoch miliónov eur. Rozpočet na akvizíciu bol v porovnaní s rokom 2022 nižší o 56 percent. Zo sumy necelých 34.000 eur nakúpili 1507 kníh, 81 titulov periodík a 14 audiovizuálnych a elektronických dokumentov.



"Knižnica síce dosiahla v roku 2023 vyšší príjem v porovnaní s minulými rokmi, ale neteší nás väčší príjem za stratu dokumentov - financie za stratené knihy odvádzame do štátneho rozpočtu, niektoré publikácie už nikdy nenahradíme, alebo ich musíme nahrádzať kópiami, pričom materiál na ich vyhotovenie hradíme z nízkeho rozpočtu, za ktorý by sme mohli radšej kupovať nové knihy," vysvetlila riaditeľka knižnice Darina Kožuchová.



Ako pripomenula, čoraz náročnejšia a drahšia je aj údržba budov a zvyšujúce sa náklady na energie. ŠVK spravuje päť budov, z ktorých štyri sú národnými kultúrnymi pamiatkami a ich technický stav je narušený. Aj minulý rok označila z hľadiska odstraňovania a financovania rôznych nepredvídateľných havárií v týchto budovách za náročný. Za pozitívne považuje dodatočné pridelenie financií na obnovu ďalších 22 historických okien v budove na Hlavnej ulici. Stále však ostáva 40 okien a dverí, ktoré je potrebné vymeniť alebo reštaurovať. Najväčším problémom sú podľa ŠVK strechy budov na Hlavnej a Pribinovej a depozitáre knižničného fondu umiestnené v nevyhovujúcich budovách alebo priestoroch.



V súčasnosti knižnica uchováva a sprístupňuje knižničný fond v objeme 1.815.396 kníh, zväzkov periodík, audiovizuálnych, elektronických a digitálnych dokumentov, noriem a firemnej literatúry. Staré a vzácne tlače a historický knižný fond tvorí približne 90.000 zväzkov. V online katalógu je aktuálne sprístupnených 856 zdigitalizovaných titulov kníh a periodík. V spolupráci so zahraničným partnerom od minulého roka digitalizujú staré noviny a tlač vydanú do roku 1950.