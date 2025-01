Návštevnosť košickej zoo ovplyvnila vtáčia chrípka

Košice 5. januára (TASR) - Bránami košickej zoologickej záhrady (zoo) prešlo vlani takmer 237.000 návštevníkov, čo je približne o 7000 menej ako v roku 2023. Ako TASR informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová, až do konca novembra 2024 atakoval vývoj návštevnosti tretiu najúspešnejšiu sezónu v doterajšej histórii zoo. Konečné číslo však ovplyvnila vtáčia chrípka, ktorá zatvorila jej brány pre turistov na posledné tri týždne uplynulého roka.



Približne 30 percent návštevníkov bolo zo zahraničia, a to najmä z Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Podľa Malešovej sa minulý rok stalo lákadlom najmä pre školské kolektívy Centrum environmentálnej výchovy známe ako ZOOdom na Mojmírovej ulici v centre mesta. Záujem o vzdelávanie tu v porovnaní s rovnakými službami v areáli stúpol trojnásobne.



Zoo sa darilo aj na chovateľskom úseku. Ošetrovatelia privítali 154 mláďat. "Mláďatká v zoo vždy potešia, ale sú také, ktoré potešia viac. Ide o prvoodchovy, kde môžem spomenúť napríklad argusa pávieho či uškáňa bieleho tibetského. Po 22 rokoch sa v našej zoo narodilo medvieďa, ale radosť nám spravil aj urzon. Po niekoľkých neúspešných graviditách je to prvé mláďa, ktoré prišlo na svet prirodzeným spôsobom," priblížil zoológ Patrik Pastorek s tým, že sa im podarilo vytvoriť aj niekoľko nových chovných skupín. "Potešilo stádo zebier bezhrivých, kde skupina štyroch zebier prijala medzi seba samca z poľskej Zoo Chorzow. Keďže ide o mimoriadne ohrozený druh, očakávame, že prispejeme k jeho záchrane aj u nás," dodal.



Podľa Malešovej v zoo v roku 2024 pokračovali aj v modernizácii chovných zariadení. K doterajším novým v časti takzvaných primátorských výbehov pribudne chovné centrum Reneta. V štádiu rozostavanosti je oplotenie a vyhliadka pre návštevníkov vo výbehu vlkov. V susedstve bažantnice je zas pred ukončením voliéra pre eurázijské dravce.



Zoo v Košiciach chová v súčasnosti 347 druhov zvierat a dovedna vyše 2100 jedincov.