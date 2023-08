Návštevnosť košických kúpalísk je pre počasie nižšia ako vlani

Košice 12. augusta (TASR) - Návštevnosť košických mestských kúpalísk je vzhľadom na počasie nižšia ako vlani. V júni ich navštívilo o 88 percent menej ľudí ako minulý rok. Pre TASR to uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefan Ferencz s tým, že takýto priebeh leta si za posledné roky nepamätajú.



"Čo sa týka júla, celkom pozitívne to vyzeralo v prvej polovici mesiaca, keď návštevnosť bola vyššia v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Avšak z pohľadu mesiaca ako celku k nám prišlo približne o 18 percent menej ľudí ako v roku 2022," uviedol.



Porovnateľnú návštevnosť ako v tohtoročnom júli zaznamenali v rokoch 2020, 2018 a 2017. V roku 2019 zaznamenali dokonca približne o 30 percent nižšiu návštevnosť. Oproti aktuálnej sezóne však boli silné iné letné mesiace. "Uvidíme teda, ako dopadne august ako celok, môžeme len dúfať v lepšie podmienky počasia a vyšší záujem návštevníkov. Zo skúsenosti však vieme, že so zvyšujúcim sa dátumom klesá záujem o návštevu kúpalísk, pretože väčšina ľudí už má po letných dovolenkách," doplnil Ferencz.



O tom, či daný deň otvoria, rozhodujú podľa počasia ráno. Následne o tom informujú na webových stránkach kúpalísk. "Snažíme sa však ponechať vždy aspoň jedno kúpalisko otvorené, spravidla na striedačku, aj keď tie podmienky počasia nie sú najpriaznivejšie. Je to, samozrejme, aj s ohľadom na ukončenie prevádzky krytej plavárne. No v prípade silného a pretrvávajúceho dažďa, vetra alebo búrok uzatvárame obe naše prevádzky," vysvetlil.



Na kúpalisku Rumanová však otvárajú ranné kúpanie od 7.30 h každý pracovný deň bez ohľadu na počasie - mimo búrok s bleskami. Na kúpalisku Červená hviezda zas prevádzkujú vodnopólový bazén, ktorý je cez týždeň z veľkej časti využívaný plaveckými, vodnopólovými klubmi či organizáciami na účely tréningov, ktoré sa realizujú bez ohľadu na podmienky počasia. Výnimkou sú rovnako búrky s bleskami.



V sobotu sú podľa svojich webových stránok otvorené obe kúpaliská.