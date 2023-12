Návštevnosť Kremnice bola porovnateľná s obdobím pred pandémiou

Kremnica 9. decembra (TASR) - Návštevnosť Kremnice bola počas tohtoročnej turistickej sezóny porovnateľná s obdobím pred pandémiou nového koronavírusu. "Skôr bola neporovnateľne nižšia s koronovým obdobím. Naozaj, aj keď to vyznie paradoxne, v čase uzatvorených hraníc ľudia cestovali po Slovensku a my sme to cítili. Napriek tomu sme so sezónou z pohľadu návštevnosti informačného centra spokojní," konštatovala pre TASR Zuzana Tileschová z Kultúrneho a informačného centra (KIC) mesta Kremnica.



Do Kremnice podľa jej slov počas tohto roka prišli prevažne domáci turisti, a to až 80 percent. Zo zahraničných návštevníkov to boli najmä Česi, ktorí chodia do mesta individuálne, ale aj organizovane, potom Poliaci a Maďari, ale zaznamenali aj Talianov, Španielov, Izraelčanov či Japoncov.



"Ako obvykle, nástup sezóny sme zaznamenali v máji, kedy k nám prichádzajú organizované skupiny detí, žiakov, seniorov, a to trvá do júna. V júli, kedy začnú mesto navštevovať predovšetkým rodiny s deťmi, sa sezóna rozbiehala rozpačito. Predpokladáme, že ľudia vyrazili k moru, ale od polovice júla bola návštevnosť informačného centra opäť k našej spokojnosti vrátane predaja suvenírov všetkého druhu," dodala Tileschová s tým, že turistická sezóna pokračovala až do októbra.



Tileschová ďalej poznamenala, že návštevnosť informačného centra je umocnená prítomnosťou dobovej výrobne Atkáryho kremnických krumplov na poschodí, ktorá je navštevovaná ako jedna z expozícií v meste. Okrem nej vyhľadávajú turisti v meste najmä pamiatky, múzeá, ale aj okolité atrakcie v prírode.



"Rovnako letná sezóna v Relax centre na Skalke bola porovnateľná s predchádzajúcimi, čomu nasvedčuje počet požičaných feratových setov. Športové kluby zaplnili Relax centrum a jeho služby boli využité celé leto," podotkla riaditeľka KIC.