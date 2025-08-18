< sekcia Regióny
Návštevnosť kúpaliska v Lučenci je zatiaľ nižšia ako vlani
Lučenecké mestské kúpalisko počas júna a júla navštívilo takmer 3800 ľudí.
Autor TASR
Lučenec 18. augusta (TASR) - Návštevnosť mestského kúpaliska v Lučenci je počas aktuálnej letnej sezóny zatiaľ nižšia ako vlani. Samospráva za poklesom vidí najmä chladnejšie počasie počas júla či júna. Nevylučuje však, že vplyv mohol mať aj júnový prípad úmrtia 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil smrteľným parazitom a predtým sa zúčastnil na plaveckom výcviku na kúpalisku v Štúrove. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Lučenecké mestské kúpalisko počas júna a júla navštívilo takmer 3800 ľudí, oproti minulému roku sú štatistiky zatiaľ nižšie. Samospráva zvýšenou hygienou zareagovala aj na smrť 11-ročného chlapca, ktorý podľahol nákaze smrteľným parazitom Naegleria fowleri. Chlapec sa ešte začiatkom júna zúčastnil na plaveckom výcviku na kúpalisku v Štúrove. Kúpalisko bolo pre skúmanie vzoriek vody dočasne zatvorené.
„Na mestskom kúpalisku pravidelne, rovnako ako aj v minulých sezónach, realizujeme hygienické opatrenia vysokého štandardu, aby sme zabezpečili čistotu a bezpečnosť pre všetkých návštevníkov. Voda v bazénoch je neustále monitorovaná a upravovaná podľa platných noriem, pričom oproti minuloročnej sezóne meníme a dopĺňame vodu do bazénov ešte častejšie,“ uviedla Baboľová s tým, že pravidelne čistené a dezinfikované sú priestory kúpaliska i šatne, sociálne zariadenia a oddychové zóny.
Samospráva v Lučenci počas leta zareagovala aj na riziko horúčav, dočasne upravené boli do konca augusta stránkové hodiny mestského úradu. Počas horúcich dní samospráva zabezpečuje aj intenzívnejšie polievanie novovysadených stromov, záhonov a kvetín. „Mesto taktiež prevádzkuje fontány i vodné hmlové brány. Na detské ihriská, pri ktorých sa nachádza menej tieniacej zelene, umiestňuje tienidlá,“ doplnila Baboľová s tým, že obyvateľom mesta i návštevníkom sú k dispozícii aj artézske studne.
