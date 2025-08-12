< sekcia Regióny
Návštevnosť letného kúpaliska Krtko bola v júli podpriemerná
Na kúpalisku minulý rok otvorili letnú sezónu 15. júna a ukončili ju 8. septembra.
Autor TASR
Veľký Krtíš 12. augusta (TASR) - Návštevnosť letného kúpaliska Krtko vo Veľkom Krtíši bola v júli tohto roka podpriemerná. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško. V nestálom a cez víkendy daždivom počasí dali ľudia podľa neho prednosť iným aktivitám.
Dodal, že návšteva kúpaliska tak nebola na popredných priečkach. Spomenul, že začiatok augusta a vlna teplého počasia však prináša mierne zlepšenie. „Prispôsobili sme aj návštevné hodiny, ktoré sme predĺžili až do 17. augusta do 20.00 h,“ objasnil. Pripomenul, že v cene vstupného sú minigolf, plážový volejbal i nafukovacie atrakcie pre deti. Sú to aj športové aktivity pre dospelých ako napríklad šípky, bedminton a stolný tenis.
Na kúpalisku minulý rok otvorili letnú sezónu 15. júna a ukončili ju 8. septembra. Počas nej navštívil kúpalisko Krtko rekordný počet ľudí, návštevnosť podľa Vrška prekročila hranicu 20.000 rekreantov. Kúpalisko je závislé od slnečných dní. Pre extrémne horúčavy, keď teploty minulý rok v júli stúpli nad 30 stupňov Celzia, nechávali areál otvorený dlhšie.
Dodal, že návšteva kúpaliska tak nebola na popredných priečkach. Spomenul, že začiatok augusta a vlna teplého počasia však prináša mierne zlepšenie. „Prispôsobili sme aj návštevné hodiny, ktoré sme predĺžili až do 17. augusta do 20.00 h,“ objasnil. Pripomenul, že v cene vstupného sú minigolf, plážový volejbal i nafukovacie atrakcie pre deti. Sú to aj športové aktivity pre dospelých ako napríklad šípky, bedminton a stolný tenis.
Na kúpalisku minulý rok otvorili letnú sezónu 15. júna a ukončili ju 8. septembra. Počas nej navštívil kúpalisko Krtko rekordný počet ľudí, návštevnosť podľa Vrška prekročila hranicu 20.000 rekreantov. Kúpalisko je závislé od slnečných dní. Pre extrémne horúčavy, keď teploty minulý rok v júli stúpli nad 30 stupňov Celzia, nechávali areál otvorený dlhšie.