Návštevnosť lokality Morské oko oproti predchádzajúcim rokom klesla

Sobrance 29. januára (TASR) - Návštevnosť lokality Morské oko, ktorá je súčasťou Prírodnej rezervácie Vihorlatský prales, klesla vlani oproti roku 2021 o 28 percent. V prípade cyklistov je nižšia o deväť percent. Informuje o tom Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat na svojej webovej stránke s tým, že návštevnosť sa tak vrátila na úroveň pred rokom 2019.



Uplynulý rok navštívilo uvedenú lokalitu 46.422 turistov, z toho bolo 1898 cyklistov. Počas rokov 2021 a 2020 sa čísla návštevnosti pohybovali na úrovni viac ako 60.000 ročne.



"Najnavštevovanejší deň počas celého roka 2022 bol 7. august, keď lokalitu navštívilo 778 turistov, z čoho bolo 29 cyklistov. Zaujímavosťou je 8. február, tento deň lokalitu nenavštívil nikto," uvádza Správa CHKO. Čo sa týka cyklistov, najviac ich do tejto lokality prišlo 8. júna, a to 55. Turisticky najnavštevovanejšie obdobie bolo medzi 1. a 7. augustom. Najmenšiu návštevnosť zaevidovali v týždni od 5. do 11. decembra.



Počas letnej turistickej sezóny tam prišlo 25.365 ľudí, z toho 1126 cyklistov. Oproti roku 2021 je to pokles o 10.600 turistov. V prípade cyklistov klesla návštevnosť počas leta o štvrtinu.



Cez vianočné sviatky, konkrétne medzi 24. a 26. decembrom 2022, navštívilo uvedenú lokalitu 298 turistov.