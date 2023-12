Návštevnosť Ľubovnianskeho múzea tento rok prekročila 200.000 ľudí

Stará Ľubovňa 26. decembra (TASR) - Celková návštevnosť Ľubovnianskeho múzea v tomto roku prekročila hranicu 200.000 ľudí. Pre TASR to potvrdila Otília Barlíková z oddelenia marketingu múzea s tým, že oproti roku 2022 ide o 10-percentný nárast.



"Veľmi nás teší záujem turistov, ktorí nás navštevujú najmä počas letnej turistickej sezóny, tá trvá od apríla do septembra. Najsilnejšie boli práve letné mesiace júl a august. Národnostne najväčšie zastúpenie patrí Slovákom, Poliakom a Čechom. Veľkým prekvapením boli pre nás aj návštevníci z Maďarska," zhodnotila Barlíková. Okrem stálych expozícií - hradu Ľubovňa a skanzenu, turisti podľa nej v hojnom počte navštívili aj podujatia, ktoré organizovali v priebehu celého roka. Celkovo ich bolo 30 a medzi najnavštevovanejšie patrili Hradné slávnosti, divadlo s pesničkami, alebo školami obľúbené júnové podujatie Vstúpte s nami do rozprávky. "Pozitívnu odozvu majú aj vystúpenia Sokoliarov sv. Bavona zo Štiavnických Baní, ktoré sú súčasťou prehliadok cez letné prázdniny," dodala Barlíková. Za úspech tiež považujú, že v tomto roku podľa hodnotenia používateľov Google Maps získal hrad Zlatý špendlík za najlepšie hodnotenú kultúrnu pamiatku Prešovského samosprávneho kraja.



Na hrade Ľubovňa práve prebieha rozsiahla obnova severovýchodnej hradby a tretieho nádvoria vďaka dotácii z programu Obnovme si svoj dom. Ide o objekt bývalých vojenských kasární zo 17. storočia, v rámci projektu dôjde k dobudovaniu severovýchodnej steny hradby, rekonštrukcii hradnej studne a sanácii a odvodnenie 3. a 4. nádvoria hradu Ľubovňa. Vďaka peknému počasiu sa počas jesenných mesiacov v rámci obnovy podarilo upraviť a vydláždiť 4. nádvorie nad hradnou kaplnkou sv. Michala Archanjela. Obnova bude pokračovať v marci 2024, v súčasnosti je lokalita zazimovaná, aby pod vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok nedošlo k nežiaducej deštrukcii, ktorá by práce skomplikovala. "Po celkovej rekonštrukcii, ktorá by mala byť ukončená v roku 2025, bude na mieste týchto kasární vytvorená prvá archeologická expozícia," ozrejmila Barlíková.



V budúcom roku múzeum chystá množstvo kultúrnych podujatí, či už na hrade, alebo v skanzene. Letnú turistickú sezónu otvoria v poslednú aprílovú nedeľu. Návštevníci sa môžu tešiť na nočné prehliadky, 18. ročník hradnej rozprávky, Cyrilometodské, Hradné i Hubertovské slávnosti, Deň medu či rôzne vzdelávacie podujatia, besedy a koncerty. "Celá sezóna na hrade Ľubovňa bude venovaná jeho kastelánom," uzavrela Barlíková.