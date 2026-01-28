< sekcia Regióny
Návštevnosť múzeí a galérií Prešovského kraja dosiahla 471.000 ľudí
Lídrom v návštevnosti v minulom roku bolo opäť Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni.
Autor TASR
Prešov 28. januára (TASR) - Expozície a výstavy múzeí a galérií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v roku 2025 videlo takmer 471.000 ľudí, čo je o vyše 31.000 návštevníkov viac ako v roku 2024. Z toho o výstavy v múzeách prejavilo záujem viac ako 440.000 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Lídrom v návštevnosti v minulom roku bolo opäť Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, ktoré s vyše 214.000 návštevníkmi prekonalo aj svoju doterajšiu najvyššiu návštevnosť. Turisti mohli okrem tradičných hradných podujatí vidieť aj novú výstavu s názvom Klenotnica hradu Ľubovňa.
„Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prezentovalo unikátne umelecké diela a artefakty kvôli komplexnej rekonštrukcii mimo vlastných priestorov na mimoriadne úspešných výstavách v zahraničí, a to konkrétne vo Francúzsku, Česku a Poľsku. Výstavy tu videlo takmer 67.000 záujemcov o umenie,“ uviedla Jeleňová.
Návštevnosť stúpla aj múzeám kraja v Bardejove a Poprade. Šarišské múzeum s expozíciami v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch navštívilo viac ako 45.000 ľudí. Vyššiu návštevnosť zaznamenalo múzeum vďaka úspešným výstavám, a to aj napriek rozsiahlej rekonštrukcii skanzenu.
„Vyše 21.000 návštevníkov prišlo do Podtatranského múzea v Poprade. Najväčším lákadlom bola opäť výnimočná expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka, no tiež bohatá ponuka podujatí pre deti, študentov aj dospelých,“ povedala Jeleňová.
Viac ako 48.000 návštevníkov rôznych vekových kategórií zavítalo do Múzea v Kežmarku, ktoré ponúklo opäť rozmanitú ponuku kultúrno-vzdelávacích podujatí. Takmer 33.000 ľudí navštívilo vlani expozície renesančného kaštieľa a skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Krajské múzeum v Prešove a jeho tri organizačné zložky v Prešove, Hanušovciach nad Topľou a Stropkove zaznamenali v minulom roku vyše 12-tisícovú návštevnosť. Záujemcovia mohli kvôli rekonštrukciám Rákociho paláca v Prešove a kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou nahliadnuť do expozície v podzemných priestoroch kaštieľa, navštíviť archeopark v Hanušovciach nad Topľou, kaštieľ v Stropkove a sériu výstav v dočasných priestoroch múzea na Hlavnej ulici v Prešove.
„Krajskú galériu v Prešove a Podtatranskú galériu v Poprade navštívilo v roku 2025 vyše 30.000 nadšencov umenia. Návštevníkov lákali významné výstavné projekty, ale aj ďalšie podujatia, ktoré organizácie pripravili,“ dodala Jeleňová.
