Návštevnosť Oravského hradu stúpla, chodia najmä Slováci a Poliaci

Oravský Podzámok 13. septembra (TASR) – Oravský hrad navštívilo do konca augusta 132.415 turistov. Je to o približne 39 percent viac ako v rovnakom období v minulom roku. Pre TASR to v utorok uviedla riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



Najvyššiu návštevnosť zaznamenali v mesiacoch júl a august. Oravský hrad vtedy navštívilo 87.221 turistov, čo je o sedem percent viac ako v rovnakom období v roku 2021. "Najnavštevovanejším mesiacom bol august s počtom 46.856 osôb. Najväčší podiel, až 62 percent, tvorili domáci návštevníci. Na druhom mieste boli turisti z Poľska, nasledovali Maďari, Česi a iné národnosti," vymenovala Jagnešáková. Druhou najnavštevovanejšou expozíciou múzea bola Oravská lesná železnica, ktorú v rovnakom období navštívilo 35.424 ľudí.



Celková návštevnosť Oravského múzea od začiatku kalendárneho roku do 31. augusta bola 183.132 návštevníkov, čo je o približne 30 percent viac ako v rovnakom období za rok 2021.



"Po dvoch náročných rokoch máme za sebou hlavnú letnú turistickú sezónu bez výrazných obmedzení. Štatistické ukazovatele hovoria v prospech našej náročnej práce, ktorú náležite ocenili aj turisti - tým, že k nám prišli v takom hojnom počte," zhodnotila riaditeľka.