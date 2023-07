Návštevnosť plavárne v Svite stúpa aj napriek vyššiemu vstupnému

Svit 17. júla (TASR) - Hoci vysoké ceny tepla a elektrickej energie dočasne obmedzili prevádzku mestskej plavárne vo Svite pod Tatrami a mali veľký dosah aj na cenotvorbu vstupov, návštevnosť je dobrá a obľúbenosť športoviska rastie. Uviedol to vedúci plavárne Tibor Haluška, podľa ktorého ľudia ocenili upravenú záhradu, voľnočasové aktivity a pomohlo aj dobré počasie na začiatku prázdnin.



"Počet vstupov je nižší v porovnaní s rovnakým obdobím vlani, ale návštevnosť sa postupne zvyšuje. Do polovice júna to boli najmä deti, školy, plavecké kurzy, ktoré sa po šesťmesačnej prestávke vrátili späť do Svitu. Po otvorení mestskej plavárne sa naši klienti postupne vracajú a už si kupujú aj nové permanentky," priblížila Anna Rybková, riaditeľka Bytového podniku SVIT, ktorý krytú plaváreň prevádzkuje. Obľúbenými sa podľa nej stali jednohodinové vstupy. Jún bol chladnejší a daždivejší, preto letnú sezónu odštartovali až 1. júla.



Haluška dodal, že vyššie ceny vstupného nikoho nepotešili, vzhľadom na nárast cien energií však boli podľa neho nevyhnutné. Aj preto sa snažia zabezpečiť kvalitné služby. "Našou snahou je udržať mestskú plaváreň v prevádzke. Využívame všetky dostupné možnosti, aby bola otvorená v mesiacoch s čo najnižším finančným dopadom na mestský rozpočet," dodala primátorka mesta Dáša Vojsovičová. Mesto sa od otvorenia plavárne snažilo zabezpečiť na športovisku aj gastronomické služby, nikto však o prevádzku zariadenia neprejavil záujem. Rybková upozornila, že ponuka na prevádzkovanie rýchleho občerstvenia, napríklad foodtracku, kiosku, mobilného baru, pojazdnej kaviarne alebo prenosnej zmrzlinárne stále platí.



Mestská plaváreň vo Svite disponuje 25-metrovým plaveckým bazénom so šiestimi dráhami, s hĺbkou 120 až 180 centimetrov a teplotou vody 26 stupňov Celzia. Je tam tiež detský bazén, parné sauny a v záhrade sú k dispozícii ležadlá i športové náčinie.