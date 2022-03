Návštevnosť Prešovského kraja klesla v roku 2021 na historické minimum

Prešov 16. marca (TASR) - Počet návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK), dosiahol počas roka 2021 hodnotu 526.785. Znamená to pokles návštevnosti oproti roku 2020 o 19,5 percenta a oproti nepandemickému roku 2019 až o 52,5 percenta.



Podľa Františka Baláža z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska mnohých poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu ochromili pandémia ochorenia COVID-19, vznik nových mutácií, núdzový stav a nariadenia vlády, ktoré sa týkali každej oblasti ekonomického a spoločenského života.



"Od vzniku našej organizácie sme ešte takéto nelichotivé štatistiky nezaznamenali. Tieto čísla potvrdzujú, ako pandemické obdobie tvrdo zasiahlo odvetvie cestovného ruchu. Predchádzajúci rok predčí, v negatívnom slova zmysle, kritický rok 2020," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Najvýraznejší pokles zaznamenal Prešovský kraj medzi zahraničnou klientelou. Kým v roku 2019 zavítalo do Prešovského kraja 320.214 zahraničných návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení, v roku 2020 to bolo už len 151.002 a v predchádzajúcom roku tento údaj klesol na číslo 86.716. Počet domácich turistov sa tiež znížil, oproti roku 2020 o 12,6 percenta a roku 2019 o 44,2 percenta.



"Prešovský kraj dlhodobo patrí medzi najviac navštevované regióny domácimi návštevníkmi. Malou náplasťou môže byť nárast počtu domácich počas letných mesiacov, ktorí udržali návštevnosť v zdravých hodnotách," doplnil Janoško.



V minulom roku prenocovalo v Prešovskom kraji 1.698.428 návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení, z ktorých tvorili domáci turisti 86 percent. Celkovo však počet prenocovaní klesol oproti roku 2020 o 21 percent a ešte výraznejšie oproti roku 2019 o 50 percent. Návštevníci strávili v ubytovacích zariadeniach v priemere 3,2 noci.



Počet ubytovacích zariadení v roku 2021 vzrástol o 82 na celkový počet 906. V tejto súvislosti vzrástol aj počet lôžok o 15 percent oproti roku 2020.



Cestovný ruch sa v uplynulých dvoch rokoch musel podľa Janoška prispôsobiť pandemickej situácii. KOCR Severovýchod Slovenska zrealizovala v roku 2021 množstvo investícií do turistickej infraštruktúry.



"V týchto aktivitách by sme radi pokračovali aj v tomto roku. Musíme však opäť čeliť novým výzvam, ktoré so sebou priniesla vojna na Ukrajine. V tejto dobe nevieme predikovať, aké negatívne následky bude mať prílev utečencov na návštevnosť Prešovského kraja," dodal Janoško.