Návštevnosť severovýchodu Slovenska nedosahuje predpandemickú úroveň

Bardejov 29. júla (TASR) - Reštart turistickej sezóny na severovýchodnom Slovensku sa celkom vydaril. Návštevnosť síce ešte nedosahuje predpandemickú úroveň z roku 2019, ale zdá sa, že z najhoršieho sú už subjekty cestovného ruchu von. Rovnako rastie návštevnosť samotných Bardejovských Kúpeľov. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Šariš - Bardejov Radomír Jančošek.



Sľubne sú podľa jeho slov navštevované všetky muzeálne expozitúry v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch, ktoré patria pod Šarišské múzeum v Bardejove.



"Za prvý polrok 2022 sme mali spolu 13.779 návštevníkov, z toho v júni ich prišlo 7819. Pre porovnanie, počas prvého polroka pandémie v roku 2020, kedy sme mali dva mesiace zavreté, prišlo len 4607 návštevníkov a o rok neskôr, keď sme mali tiež niekoľko mesiacov zatvorené expozície, za prvý polrok 2021 to bolo 4418 návštevníkov. Pred pandémiou sme za prvý polrok roku 2019 zaznamenali 18.698 návštevníkov," uviedla Valentína Koščová zo Šarišského múzea v Bardejove.



Po uvoľnení opatrení koncom marca turisti mohli podľa Jančošeka začať opäť objavovať krásy severovýchodného Slovenska. Záujem mali najmä o akvaparky, wellness, múzeá či reštaurácie.



"Osobitnú kapitolu tvoria podujatia s hromadnou účasťou, ako sú jarmoky, koncerty, kongresy, firemné podujatia, svadby či výstavy. Návštevníci sa tešia hlavne na tradičný Bardejovský jarmok, ktorý mal dva roky pauzu. Uskutoční sa od 25. do 28. augusta na Radničnom námestí a v priľahlých uliciach. Návštevníkov Bardejovských Kúpeľov ešte poteší 14. augusta Alžbetínsky deň, 26. augusta Bardejovská heligónka, 4. septembra Kúpeľná dychovka spojená s ochutnávkou pív a 1. októbra Hornošarišský vínny festival," priblížil Jančošek.



Vo Svidníku sa od piatka do nedele (31. 7.) koná 68. ročník Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. V nedeľu sa tu tiež uskutoční hasičská súťaž o pohár primátorky Svidníka.



"V auguste (14. 8.) to bude podujatie Rodina sa baví s cyklistickou súťažou pre celú rodinu. Dňa 21. augusta bude oslavovať výročie Centrum voľného času vo Svidníku. V nedeľu (4. 9.) sa uskutoční 63. ročník Dukelského behu mieru a 11. septembra Deň ľudových tradícií a Pirohy," dodal Jančošek.