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Návštevnosť severovýchodu SR vzrástla, pribudli zahraniční turisti
Padol aj historický míľnik v dĺžke pobytov. Celkový objem prenocovaní všetkých hostí sa vyšplhal na 112.450 nocí.
Autor TASR
Bardejov 16. júla (TASR) - Región severovýchodného Slovenska, zahŕňajúci okresy Bardejov a Svidník, zažíva historicky najlepšiu bilanciu v cestovnom ruchu, pričom prekonal doterajšie rekordné stropy spred pandémie. Podľa oficiálnych kumulatívnych dát Štatistického úradu SR za obdobie január až máj 2026 sa celková návštevnosť v regióne vyšplhala na 42.180 ubytovaných hostí, čo predstavuje medziročný nárast o 13,2 percenta. Vzrástol i počet zahraničných návštevníkov. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov Radomír Jančošek.
„Absolútnym motorom tohto rastu sú cudzinci, ktorých sa ubytovalo 14.210, čo predstavuje medziročný skok o 16,4 percenta. Zahraničná klientela tak už tvorí podiel 33,7 percenta na celkovom počte návštevníkov a generuje takmer 35 percent zo všetkých 112.450 prenocovaní v regióne. Súhrnné tržby ubytovacích zariadení bez DPH za prvých päť mesiacov dosiahli rekordných 9,4 milióna eur (+10,5 percenta),“ konštatuje Jančošek.
V národnostnej štruktúre zahraničných hostí jednoznačne dominujú Poliaci, ktorí si pripísali 42-percentný podiel na prenocovaniach cudzincov s medziročným rastom o 18,2 percenta. Nasledujú ich Česi s 24-percentným podielom, Maďari s 12-percentným podielom a rebríček uzatvárajú Ukrajinci s osempercentným podielom.
Poliaci podľa Jančošeka prichádzajú najmä z prihraničného Podkarpatského a Malopoľského vojvodstva, pričom hlavným magnetom je pre nich modernizácia služieb, wellness a liečebné balíčky v kombinácii s blízkosťou UNESCO pamiatok.
„Českí a maďarskí turisti vyhľadávajú najmä ucelené rodinné pobyty, často s cykloturistikou, kým ukrajinská klientela využíva kapacity primárne v segmente biznis a tranzitného ubytovania. Tieto potešujúce čísla a prekonanie starých cieľov sú jasným dôkazom, že systematické investície do celoročnej infraštruktúry a cielený marketing prinášajú reálne ovocie. Naším primárnym cieľom bolo premeniť jednodňovú turistiku na viacdňové pobyty. To, že dnes v medzisezóne generujeme rekordné tržby a zaznamenávame masívny prílev bonitnejších hostí z Poľska a Česka, posúva celý región na novú úroveň,“ doplnil Jančošek.
Ako povedal, padol aj historický míľnik v dĺžke pobytov. Celkový objem prenocovaní všetkých hostí sa vyšplhal na 112.450 nocí, čo je čistý medziročný nárast o 12,1 percenta. Siete hotelov a penziónov v regióne hlásia predĺženie priemerného pobytu na 3,2 až 4,5 noci. Tento trend podľa Jančošeka ťahajú najmä rodiny s deťmi, ktoré aj vďaka prepojeným produktom a rozvoju cykloturistiky s podporou regionálnych cyklobusov zostávajú v regióne namiesto víkendu počas celej dovolenky.
„Absolútnym motorom tohto rastu sú cudzinci, ktorých sa ubytovalo 14.210, čo predstavuje medziročný skok o 16,4 percenta. Zahraničná klientela tak už tvorí podiel 33,7 percenta na celkovom počte návštevníkov a generuje takmer 35 percent zo všetkých 112.450 prenocovaní v regióne. Súhrnné tržby ubytovacích zariadení bez DPH za prvých päť mesiacov dosiahli rekordných 9,4 milióna eur (+10,5 percenta),“ konštatuje Jančošek.
V národnostnej štruktúre zahraničných hostí jednoznačne dominujú Poliaci, ktorí si pripísali 42-percentný podiel na prenocovaniach cudzincov s medziročným rastom o 18,2 percenta. Nasledujú ich Česi s 24-percentným podielom, Maďari s 12-percentným podielom a rebríček uzatvárajú Ukrajinci s osempercentným podielom.
Poliaci podľa Jančošeka prichádzajú najmä z prihraničného Podkarpatského a Malopoľského vojvodstva, pričom hlavným magnetom je pre nich modernizácia služieb, wellness a liečebné balíčky v kombinácii s blízkosťou UNESCO pamiatok.
„Českí a maďarskí turisti vyhľadávajú najmä ucelené rodinné pobyty, často s cykloturistikou, kým ukrajinská klientela využíva kapacity primárne v segmente biznis a tranzitného ubytovania. Tieto potešujúce čísla a prekonanie starých cieľov sú jasným dôkazom, že systematické investície do celoročnej infraštruktúry a cielený marketing prinášajú reálne ovocie. Naším primárnym cieľom bolo premeniť jednodňovú turistiku na viacdňové pobyty. To, že dnes v medzisezóne generujeme rekordné tržby a zaznamenávame masívny prílev bonitnejších hostí z Poľska a Česka, posúva celý región na novú úroveň,“ doplnil Jančošek.
Ako povedal, padol aj historický míľnik v dĺžke pobytov. Celkový objem prenocovaní všetkých hostí sa vyšplhal na 112.450 nocí, čo je čistý medziročný nárast o 12,1 percenta. Siete hotelov a penziónov v regióne hlásia predĺženie priemerného pobytu na 3,2 až 4,5 noci. Tento trend podľa Jančošeka ťahajú najmä rodiny s deťmi, ktoré aj vďaka prepojeným produktom a rozvoju cykloturistiky s podporou regionálnych cyklobusov zostávajú v regióne namiesto víkendu počas celej dovolenky.