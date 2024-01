Návštevnosť Skalky bola počas zimných prázdnin vyššia ako rok predtým

Kremnica 13. januára (TASR) - Počas zimných prázdnin prišlo do turistickej lokality Skalka neďaleko Kremnice viac návštevníkov ako v predchádzajúcej sezóne. Pre TASR to potvrdila Zuzana Tileschová z Kultúrneho a informačného centra (KIC) mesta Kremnica.



"Návštevnosť strediska bola v porovnaní s minulým rokom vyššia. Potvrdil to náčelník mestskej polície podľa počtu zaparkovaných áut," skonštatovala Tileschová s tým, že kapacita parkovacích miest bola pred sezónou zvýšená a aj napriek tomu parkovali autá aj popri hlavnej ceste.



Ako ďalej uviedla, Skalka bola plná bežkárov, neskôr, keď sa zhoršili snehové podmienky v strediskách s nižšou nadmorskou výškou, zvýšila sa aj návštevnosť lanovky. "Okrem lyžiarov bolo v stredisku aj množstvo rodín s deťmi so sánkami, bobami alebo len tak na prechádzke v snehu," dodala.



Vysokej návštevnosti sa tešili aj v miestnom Relax centre, ktoré patrí mestu. Podľa Tileschovej ho už štandardne najviac ľudia navštevujú počas vianočných sviatkov. "Počas týchto sviatkov to bolo tiež tak, porovnateľne s minulou sezónou," zhodnotila.



Do strediska premáva aj tzv. žltý minibus. Počas prázdnin premával trikrát denne obojsmerne. Jeho vyťaženosť bola podľa Tileschovej najmä v decembri veľmi dobrá, neskôr zaznamenali pokles cestujúcich, ktorý bol zapríčinený zhoršením počasia.



Skibus, na prevádzku ktorého prispieva aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, premáva na Skalku aj po prázdninách, ale iba počas víkendov. Odchody z Kremnice na Skalku má naplánované vždy o 10.00, 12.00 a 14.00 h. Zo Skalky do Kremnice odchádza vždy o 10.30, 12.30 a 14.30 h.