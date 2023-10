Návštevnosť Slanického ostrova umenia narastá

Námestovo 13. októbra (TASR) - Návštevnosť Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady medziročne narástla, v sezóne 2023 naň zavítalo 52.034 ľudí. Je to o 2349 návštevníkov viac ako minulý rok. Pre TASR to v piatok uviedol Michal Čajka, riaditeľ Oravskej galérie, ktorá stálu expozíciu spravuje.



Tohtoročná sezóna trvala od 29. apríla do 1. októbra. Čajka zdôraznil, že ostrov má svojím charakterom výnimočnú pozíciu v rámci turistických atrakcií Slovenska. "Ostrov obklopený vodami Oravskej priehrady poskytuje návštevníkom upokojujúcu atmosféru. Jeho súčasťou je niekoľko expozícií, ktoré galéria odborne spravuje," povedal. Ide o expozíciu ľudového sakrálneho umenia z obdobia 18. až 20. storočia, umiestnenú v interiéri Kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorý je pozostatkom po zatopenej dedine Slanica. V exteriéri sa na ostrove nachádza expozícia oravskej kameňosochárskej tvorby a v hrobke Klinovských je umiestnená expozícia venovaná zatopeným obciam a budovaniu Oravskej priehrady.



Rok 2023 na ostrove bol podľa riaditeľa bohatý na podujatia. Prvýkrát pred začiatkom sezóny vydali sprievodcu podujatí, na ktoré sa mohol zamerať návštevník. V rámci programovej ponuky organizovali druhý ročník Detského Slanického ostrova umenia pre rodiny. V Kostole Povýšenia sv. Kríža usporiadal Dom kultúry v Námestove v spolupráci s partnermi 46. ročník Hudobného leta. "Novinkou bol prvý ročník Festivalu súčasného vizuálneho umenia, v rámci ktorého bola na prelome augusta a septembra vytvorená inštalácia vizuálneho umelca Matúša Lányiho pod názvom Pamäť miesta," pripomenul Čajka. V septembri sa podľa jeho slov už tradične konal štvrtý ročník multižánrového festivalu Slanický ostrov divadla, ktorý organizačne zastrešovalo občianske združenie Kult.1629.



Oravská galéria zároveň vydala publikáciu "Sprievodca expozíciou oravskej kamenárskej tvorby na Slanickom ostrove umenia". Spustila tiež mobilnú aplikáciu sprievodcu po ostrove.