Návštevnosť Slovenského banského múzea sa zvýšila

Banská Štiavnica 30. mája (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici navštívilo vlani 137.637 ľudí. V porovnaní s rokom 2021 to bolo viac o 34.393 návštevníkov, ale oproti rekordnému roku 2019 to bolo stále o 16.131 menej. Vyplýva to z výročnej správy múzea, ktorú táto kultúrna inštitúcia zverejnila na svojom webe.



"V roku 2022 do činnosti a prevádzky expozícií múzea už takmer nezasahovali opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, čo sa prejavilo na náraste návštevnosti expozícií a podujatí," konštatuje SBM. "Návštevnosť expozícií je jedným z rozhodujúcich zdrojov vlastných príjmov SBM," pripomína.



Nárast návštevnosti zaznamenali všetky expozície múzea. V počte osôb zaevidovala najvyšší nárast expozícia Banské múzeum v prírode, a to o 15.494 osôb.



V roku 2022 múzeum zaznamenalo pozitívny trend v zmysle nárastu návštevnosti školákov a zahraničných návštevníkov. V segmente zahraničných návštevníkov je to však v porovnaní s predcovidovými rokom stále pokles o 34,25 percenta.



SBM v roku 2022 utŕžilo zo vstupného do svojich expozícií, výstav a podujatí 546.439,50 eura, čo je oproti roku 2021 nárast o 35,68 percenta. "K zvýšeniu tržieb prispela aj úprava cien vstupného, ku ktorej pristúpilo múzeum počas roka 2022," uvádza.



SBM dostalo na rok 2022 transfer zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť vo výške 719.048 eur. "Oproti roku 2021 nedošlo k zvýšeniu rozpočtu. Problémom zostáva správa rozsiahleho majetku múzea ako opravy, údržba a riešenia havarijných stavov objektov a tiež program múzea a ochrana zbierkových predmetov, ktoré pridelený rozpočet nijako nezohľadňuje," pripomína.



Múzeum v roku 2022, ale ani v rokoch 2020 a 2021 nezískalo od zriaďovateľa žiadne kapitálové prostriedky na sanáciu havarijných stavov. Pri započítaní finančných prostriedkov z iných zdrojov bola celková suma čerpania takmer 1,726 milióna eur.



SBM malo ku koncu roku 2022 celkom 66 zamestnancov. Vo svojich zbierkach má takmer 100.000 predmetov.