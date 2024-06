Návštevnosť Slovenského banského múzea vlani poklesla

Banská Štiavnica 1. júna (TASR) - Návštevnosť Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesla. Expozície múzea vlani navštívilo celkom 102.045 návštevníkov. "V porovnaní s rokom 2022 to bolo menej o 35.592 návštevníkov a oproti rekordnému roku 2019 to bolo o 51.723 návštevníkov menej," konštatuje múzeum vo svojej výročnej správe za rok 2023.



Nárast návštevnosti zaznamenali expozície Kammerhof, Galéria J. Kollára a Uhoľná expozícia Handlová. Naopak, pokles evidovali v expozíciách Banské múzeum v prírode, Starý a Nový zámok, štôlňa Glanzenberg a požiarom zničené expozície Mineralogická expozícia a Michal štôlňa.



Múzeum dlhodobo sleduje vývoj návštevnosti aj počas letnej turistickej sezóny, ktorá trvá od začiatku mája do konca septembra. Kým v máji prichádzajú do múzea najmä žiaci a študenti v rámci školských výletov, počas prázdninových mesiacov navštevujú múzeum najmä rodiny s deťmi, účastníci letných táborov a zahraniční turisti.



Počas vlaňajšej letnej turistickej sezóny prišlo do múzea 73.672 návštevníkov. V porovnaní s rokom 2022 ide o pokles o 26.373 návštevníkov. Ako sa uvádza vo výročnej správe, výrazný pokles na úrovni mínus 21,45 percenta zaznamenala expozícia Nový zámok. "Veľkú stratu v návštevnosti spôsobil marcový požiar v Banskej Štiavnici, ktorý poškodil objekt Berggericht, v ktorom sídlila mineralogická expozícia, Infocentrum a obľúbená Michal štôlňa," konštatuje múzeum.



Aj napriek tomu, že vlani múzeum prilákalo viac zahraničných návštevníkov ako v roku 2022, stále je ich návštevnosť nižšia ako pred covidovým obdobím. V múzeu vlani poklesla návštevnosť školských skupín, čo je podľa múzejníkov dôsledkom ekonomickej a energetickej krízy, ale aj faktu, že SBM nie je od roku 2023 oprávneným prijímateľom kultúrnych poukazov.