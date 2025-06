Návštevnosť Slovenského banského múzea vlani vzrástla

Banská Štiavnica 1. júna (TASR) - Expozície Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici navštívilo vlani 108.728 návštevníkov. Najviac z nich smerovalo do Banského múzea v prírode a Starého zámku. Vyplýva to z Výročnej správy SBM za rok 2024, ktorú inštitúcia zverejnila na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Múzeum v nej v súvislosti s celkovou návštevnosťou konštatuje, že počas vlaňajšieho roka bola uzatvorená Mineralogická expozícia a Štôlňa Michal. Nachádzajú sa totiž v budove, ktorá v roku 2023 vyhorela. Vlani malo múzeum o 6683 návštevníkov viac ako v roku 2023, no oproti rekordnému roku 2019 menej o 45.040 návštevníkov.



Nárast návštevnosti minulý rok zaznamenali expozície Kammerhof, Starý zámok, Nový zámok, Banské múzeum v prírode, Glanzenberg štôlňa a Uhoľná expozícia Handlová. „Pokles návštevnosti zaznamenala len expozícia Galéria Jozefa Kollára a požiarom zničené expozície Mineralogická expozícia a Michal štôlňa,“ uvádza múzeum.



Nárast návštevnosti, aj keď mierny, a to o 0,06 percenta, zaznamenalo SBM aj počas letnej turistickej sezóny (LTS), ktorá trvá od mája do septembra. Výraznejšie sa však zvýšil podiel zahraničných návštevníkov. Oproti roku 2023 prišlo vlani do múzea o 14,71 percenta viac zahraničných turistov.



Múzeum vlani počas LTS navštívilo aj 12.566 žiakov a študentov. Oproti roku 2023 ide o pokles o 567. „Pokles návštevnosti v tomto segmente vnímame ako dôsledok konsolidácie, ekonomickej a energetickej krízy, ale aj faktu, že SBM nie je od roku 2023 oprávneným prijímateľom kultúrnych poukazov, a tiež nízkou ponukou lokality pre tento segment návštevníkov,“ konštatuje v správe múzeum.