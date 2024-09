Spišské Podhradie 14. septembra (TASR) - Návštevnosť Spišského hradu od začiatku roka mierne stúpla. Na základe hodnotenia hlavnej letnej turistickej sezóny to pre TASR uviedla riaditeľka Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková. Počas hlavných dvoch letných mesiacov si cestu na hrad našlo viac ako 70.000 návštevníkov, o niečo viac v júli ako v auguste.



"Spišský hrad tento rok svoje brány otvoril prvýkrát 29. marca. Odvtedy až do konca augusta sme zaznamenali takmer 105.500 turistov. V porovnaní s minulým rokom to bolo približne o 5000 viac," konkretizovala riaditeľka. Zvýšený záujem pripisuje najmä počtu podujatí, ktoré od začiatku sezóny pripravili. Múzeum zaregistrovalo viac návštevníkov z Poľska a nemecky hovoriacich krajín.



"Čo sa týka národnostného zloženia, tak 60 percent tvorili zahraniční návštevníci - Poliaci, Česi a Maďari - a potom z celého sveta, zvyšných 40 percent boli Slováci. Prvýkrát sa nám to obrátilo, že bolo viac zahraničných turistov," skonštatovala Uharčeková Pavúková. Riaditeľku práve tento fakt prekvapil najviac a taktiež návrat seniorských skupín z nemecky hovoriacich krajín.



Dodala, že najväčší záujem bol o ponúkané podujatia, ako napríklad Tajomné noci na Spišskom hrade. Najnavštevovanejším bol festival súHRADnice a veľký záujem prejavili turisti aj o nočné prehliadky, Príbeh hradu s videomapingom či virtuálnu realitu.



Spišský hrad bude otvorený aj v najbližších týždňoch, v októbri tam pripravujú pre školy a verejnosť dvojdňovú Hradnú šarkaniádu. Zároveň chcú dobré poveternostné podmienky využiť na úpravy a stavebné práce tak, aby mohli na ďalšiu sezónu opäť sprístupniť ďalšie priestory. Riaditeľka predpokladá, že hrad bude otvorený minimálne do polovice novembra, všetko však závisí od počasia.