Levoča/Spišské Podhradie 6. októbra (TASR) – Návštevnosť Spišského hradu v porovnaní s minulým rokom mierne klesla pre tohtoročnú situáciu v súvislosti s novým koronavírusom. Tento rok Spišský hrad navštívili prevažne slovenskí návštevníci, a to na úrovni okolo 75 percent, pričom zahraničný cestovný ruch mierne klesol. Pre TASR to uviedla Miriama Lačná zo Slovenského národného múzea (SNM) - Spišského múzea v Levoči, ktoré spravuje hrad.



Spišský hrad aktuálne prechádza obnovou. Lačná priblížila, že tento rok v rámci prvej etapy rekonštrukčných prác obnovili objekt kapitánskeho domu a urobili nové rozvody inžinierskych sietí na horný hrad. Okrem toho vykonávali sanáciu muriva opevnenia dolného predhradia z vnútornej strany hradby a realizujú aj opravu vstupnej hradnej veže.



„Koronakríza v zásade mierne ovplyvnila rekonštrukciu hradu, a to v meškajúcich dodávkach tovarov a materiálov pre uzatvorenie našej ekonomiky a ekonomiky okolitých štátov v prvej vlne pandémie nového koronavírusu,“ skonštatovala Lačná.



Ako ďalej ozrejmila, práce na prvej etape sú pred ukončením, pripravuje sa druhá etapa, ktorá sa má realizovať v nasledujúcich rokoch. Náklady na prvú etapu predstavujú sumu približne 700.000 eur vrátane DPH.



Lačná dodala, že Spišský hrad sa štandardne zatvára v polovici novembra, pokiaľ to budú poveternostné podmienky a nariadenie SNM – Spišského múzea v Levoči alebo krízového štábu a uznesenia vlády dovoľovať.