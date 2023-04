Návštevnosť STM vlani takmer dosiahla predpandemické čísla

Košice 14. apríla (TASR) – Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach zaznamenalo vlani po aprílovom uvoľnení protipandemických opatrení pozitívny nárast návštevnosti. Do STM zavítalo v roku 2022 spolu 111.650 návštevníkov, čo je len o tri percentná menej ako v poslednom predpandemickom roku 2019. Potvrdila to generálna riaditeľka múzea Zuzana Šullová.



"Veľmi pozitívne vnímame, že v minulom roku napriek tomu, že plnú prezentačnú činnosť sme mohli začať fakticky až koncom apríla, sme dosiahli takmer predpademickú návštevnosť," uviedla pre TASR v rámci odpočtu činnosti tejto inštitúcie.



Rok 2022 hodnotí ako výnimočne dobrý aj vzhľadom na realizované investičné akcie, úspešné pripomenutie výročí múzea, dve medzinárodné konferencie či nárast vlastných výnosov. Minulý rok bol podľa nej zároveň veľmi náročný a ťažký, a to aj v súvislosti s koronakrízou, finančnou a energetickou krízou.



STM vlani realizovalo štyri investičné akcie, na ktoré použilo už skôr vyčlenené kapitálové prostriedky v objeme takmer milión eur. Došlo tak k potrebnej rekonštrukcii strechy sídelného objektu na Hlavnej ulici v Košiciach, vybudovaniu vstupu v areáli košického múzea letectva, sanácii objektu administratívnej budovy v tomto múzeu a rekonštrukcii objektu Četerne v rámci národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Solivar v Prešove. "V tejto sezóne 2023 tak našich návštevníkov v múzeu letectva už budeme vítať cez nový komfortnejší vstup," konštatovala Šullová.



Za dlhodobý problém považuje STM poddimenzovaný rozpočet zhoršený aj vysokou infláciou. Napriek nárastu vlastných výnosov je bez zvýšenia rozpočtu zo strany Ministerstva kultúry (MK) SR riadny chod STM podľa jeho riaditeľky ohrozený. "Náklady na elektrickú energiu, kúrenie a ostatné položky, ktorých ceny v priebehu roka prudko stúpali, sa vo veľkej miere prejavia aj v nasledujúcom období. Navyše STM spravuje rozsiahly majetok, z ktorého veľká časť je v zlom technickom stave," uvádza inštitúcia v správe o činnosti. Celkovo STM v minulom roku vykázalo zisk 1681 eur, čo je zlepšením hospodárskeho výsledku o 40.188 eur oproti roku 2021.



STM ako príspevková organizácia MK SR realizuje svoju činnosť v sídle v Košiciach a siedmich pobočkách a vysunutých pracoviskách, medzi ktorými sú Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum letectva v Košiciach, Múzeum Solivar v Prešove či Kaštieľ v Budimíre.