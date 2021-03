Návštevnosť ubytovacích zariadení v PSK klesla vlani o 40,9 percenta

Prešov 9. marca (TASR) – Počet návštevníkov ubytovacích zariadení v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v roku 2020 klesol o 40,9 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Napriek tomu bol Prešovský kraj v roku 2020 druhým najnavštevovanejším krajom SR hneď po Žilinskom. Prvé tri miesta uzatvára Bratislavský kraj. TASR o tom informoval František Baláž z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Kým v roku 2019 zavítalo na územie Prešovského kraja 1,1 milióna všetkých návštevníkov ubytovacích zariadení, v roku 2020 to bolo 654.554. V roku 2020 klesol počet prenocovaní všetkých návštevníkov ubytovacích zariadení o 36,4 percenta. Do Prešovského kraja zavítalo o 36,1 percenta menej domácich návštevníkov a o 52,8 percenta menej zahraničných návštevníkov ubytovacích zariadení.



"Tržby za ubytovanie v kraji sa prepadli približne o jednu tretinu, čo predstavuje stratu zhruba 30 miliónov eur. Väčšiemu prepadu zabránili priaznivé štatistiky na začiatku roka 2020 a počas letných mesiacov, keď bola situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 uvoľnenejšia. Do istej miery tomu pomohol aj nárast ukazovateľa v počte prenocovaní. Priemerný počet prenocovaní návštevníkov ubytovacích zariadení v roku 2020 bol na úrovni 3,3. V roku 2019 to bolo 3,1," vydaril sa k číslam zo Štatistického úradu SR výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



V januári minulého roka stúpol celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení o 24,2 percenta oproti roku 2019 a rovnaký trend pokračoval aj vo februári, kde bol nárast o 17,8 percenta. S príchodom ochorenia COVID-19 a prvej vlny pandémie začala návštevnosť upadať. Najväčší prepad bol v apríli, a to 99,1 percenta oproti roku 2019.



Pozitívnym údajom je podľa Janoška nárast počtu domácich návštevníkov ubytovacích zariadení počas letných mesiacov, ktorý stúpol oproti roku 2019 o 14 percent. "V dôsledku tejto hodnoty evidujú viaceré kultúrne zariadenia v Prešovskom kraji rekordnú sezónu. Ide napríklad o Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach či observatórium na Kolonickom sedle, ktoré je súčasťou Vihorlatskej hvezdárne v Humennom," povedal Janoško s tým, že ďalším pozitívnym údajom je celková návštevnosť okresu Snina, ktorá v roku 2020 narástla o 14,5 percenta oproti roku 2019.



KOCR Severovýchod Slovenska v tomto roku prispôsobuje svoje aktivity aktuálnej epidemiologickej situácii. Okrem tradičných marketingových kampaní sa zameria na prírodnú, takzvanú mäkkú formu turizmu, venovať sa chcú aj revitalizácii turistickej infraštruktúry.