Návštevnosť v Liptovskej galérii bola cez leto slabšia ako minulé roky

Liptovský Mikuláš 19. septembra (TASR) - Tohtoročná letná sezóna bola v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši z pohľadu návštevnosti slabšia ako po minulé roky. Hlavnú budovu galérie navštívilo za jún, júl a august spolu 4607 ľudí, čo je zhruba o 30 percent menej ako rok predtým. Návštevnosť počas leta 2023 je tak porovnateľná s rokom 2020. Pre TASR to uviedla PR manažérka galérie Katarína Gallová.



"Okrem hlavnej budovy sa uskutočnili výstavy aj v našej pobočke - v Galérii Kolomana Sokola. Tú počas troch letných mesiacov navštívilo 968 ľudí, čo je o 400 viac ako v lete 2022," priblížila Gallová.



Dodala, že počas leta pripravili aj výstavu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, ktorá ešte trvá do konca septembra. "Štatistiky návštevnosti budeme mať k dispozícii z Liptovského múzea až po tomto termíne," povedala.



Na tohtoročnú jeseň plánujú výstavu Jána Kudličku s názvom Dlhá cesta krajinou, ktorú otvoria 29. septembra v hlavnej budove Liptovskej galérie. "Celoživotnou témou tvorby ružomberského rodáka, maliara, grafika a pedagóga Jána Kudličku je najmä krajina. Vo Veľkej výstavnej sieni predstavíme jeho staršie aj najnovšie diela - predovšetkým olejomaľby, pastely, diela vytvorené kombinovanou technikou, ale aj objekty," ozrejmila manažérka s tým, že výstava potrvá do 20. januára budúceho roka.