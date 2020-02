Návštevnosť Východoslovenskej galérie medziročne stúpla

Košice 20. februára (TASR) – Východoslovenskú galériu (VSG) v Košiciach vlani navštívilo 35.501 ľudí. Medziročne ide o 8,7-percentný nárast. Zbierkový fond rozšírili o sedem diel v hodnote 22.000 eur. Nové prírastky z uplynulých rokov do svojich zbierok galéria predstaví v rámci výstavy 7140+. Za VSG o tom TASR informovala Lucia Lendelová.







VSG v roku 2019 pripravila dokopy 16 výstav a zorganizovala 55 kultúrnospoločenských podujatí, čo predstavuje medziročný nárast o 77,4 percenta. Pri vzdelávacích programoch zaznamenali pokles o 11,2 percenta. Podľa jej slov to spôsobil nižší záujem zo strany škôl o náučno-vzdelávací program pre žiakov vo VSG.



Akvizície z minulého roka tvoria diela od autorov František Klimkovič, Vojtech Erdélyi, Juraj Bartusz, Pavla Sceranková, Michal Machciník a Ján Zelinka. Ich kúpu podporili Košický samosprávny kraj (KSK), Fond na podporu umenia a v jednom prípade išlo o dar. V rokoch 2015 až 2020 získala VSG do svojich zbierok celkovo 207 diel.



„KSK sa snaží rozširovať zbierkové fondy vo svojich kultúrnych zariadeniach. V jeseni minulého roka pribudli v župných knižniciach, múzeách a galériách zbierky a knihy za vyše 150.000 eur. Mnohé z nich využívajú moderné interaktívne prvky, ktoré dokážu osloviť mladých ľudí, pravidelných návštevníkov aj zahraničných turistov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že peniaze na nákup nových zbierkových predmetov dostala aj VSG. So systematickejšou podporou podľa jeho slov začali v roku 2018, pričom na nákup akvizícií umeleckých diel bolo doteraz vyčlenených 30.000 eur.



Reprezentatívny výber nových prírastkov za uplynulé roky do svojich zbierok VSG predstaví v rámci výstavy 7140+, ktorej názov je odvodený od počtu umeleckých diel nachádzajúcich sa v jej zbierkovom fonde. „Výstava predstavuje rôznorodý celok od umenia 19. storočia až po súčasnosť. Diela sú inštalované nezávisle na chronologickom poradí, výtvarnej technike či štýlovom zaradení. Ich vystavenie v spoločnom celku je výpoveďou o ich kompaktnej identite - aj napriek odlišnostiam, ako nedielnej súčasti jedného zbierkového fondu,“ informovala Lendelová.



Otvorenie uvedenej výstavy je naplánované na štvrtok o 18.00 h. v priestoroch VSG na Hlavnej ulici v Košiciach. Výstava potrvá do 31. mája.