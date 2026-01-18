< sekcia Regióny
Návštevnosť Zoo Košice klesla pod 200.000, pre slintačku a krívačku
Košice 18. januára (TASR) - Košickú zoologickú záhradu minulý rok postihli obmedzenia pre vtáčiu chrípku, epidémiu slintačky a krívačky, ako aj pre snehovú kalamitu, čo sa negatívne prejavilo na návštevnosti. Celkovo bránami zoo prešlo v roku 2025 takmer 198.000 návštevníkov a po 13 rokoch sa tak nedostala cez 200-tisícovú hranicu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Na začiatku roka zatvorila brány zoo pre verejnosť vtáčia chrípka. V marci si rovnaké rozhodnutie na šesť týždňov vynútila epidémia slintačky a krívačky. Snehová kalamita a s tým spojené nebezpečenstvo úrazu zase nedovoľovali voľný pohyb v areáli koncom novembra.
„Najvýraznejšie sa pod nepriaznivý vývoj návštevnosti podpísala slintačka a krívačka, ktorá nepustila návštevníkov do areálu v období Veľkej noci. Počasie bolo pritom ako stvorené na návštevu zoo. Následne to doznievalo v máji, keď do zoo prišlo citeľne menej školských zájazdov,“ priblížil riaditeľ zoo Erich Kočner.
Jediným mesiacom, ktorý dosiahol z hľadiska návštevnosti priemer posledných rokov, sa stal august. Zabodoval aj december, keď zoo pripravila viaceré motivačné akcie na dosiahnutie 200-tisícovej hranice.
Napriek problémom v priebehu roka zoo zaznamenala aj úspechy. Počet mláďat dosiahol takmer 250, medzi najzaujímavejšie patrili tie z úseku šeliem a primátov. Štyri mláďatá líšky korzak, tri manuly a dve pandy červené potešili chovateľov i návštevníkov. V košickej zoo sa narodili po prvý raz. Na úseku vtákov sa vyliahli desiatky jedincov. V skupine tučniakov pribudlo šesť mláďat, veľkú radosť urobil chovateľom aj prvýkrát vyliahnutý pelikán ružový.
V tejto sezóne pripravila zoo pre návštevníkov viacero noviniek. V blízkosti návštevníckeho okruhu Altaj a bažantnice pribudla nová priechodná voliéra, ktorá si vyžiadala náklady vo výške takmer 700.000 eur. Išlo o najväčšiu stavbu zoo za posledných 30 rokov. Rekonštrukcia oplotenia a ostrovčekov na veľkom rybníku odkryla nové pohľady na život vodného vtáctva. Nové oplotenie dostali aj medvede hnedé. Spolu s vyhliadkou pre návštevníkov išlo o výstupy projektu Údolie medveďov, ktorý zoologická záhrada realizovala z prostriedkov Environmentálneho fondu. Po 15 rokoch začala zoo budovať aj nové detské ihriská.
Tradične veľký záujem podľa bilancie zaznamenali zážitkové programy. Noc v zoo s prespávaním v stanoch absolvovalo 280 účastníkov vrátane žiakov škôl. Prímestské tábory v letnej sezóne ponúkli sedem turnusov pre viac ako 250 detí.
Popularitu získava aj Centrum environmentálnej výchovy, tzv. Zoodom na Mojmírovej ulici, ktorý vyhľadávajú najmä školské kolektívy. Interaktívny program absolvovalo 640 záujemcov.
