Návštevu Jána Pavla II. pripomína výstava fotografií v Diecéznom múzeu

Nitra 22. júla (TASR) - Návštevu pápeža Jána Pavla II. v Nitre pripomína výstava fotografií v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade. Fotografie zachytávajú neopakovateľnú atmosféru a historický okamih, keď pápež navštívil najstaršie slovenské biskupské mesto, informovala riaditeľka múzea Veronika Pleštinská. Expozícia je sprístupnená do konca augusta.



Vstupenka na výstavu zahŕňa aj vstup do múzea a klenotnice. Návštevníci môžu absolvovať prehliadku vzácnych historických listín, liturgických predmetov a pokladov z diecéznej klenotnice. Diecézne múzeum je otvorené pre verejnosť od júla 2007, klenotnica bola sprístupnená o rok neskôr.



Ján Pavol II. navštívil Nitru v rámci svojej pastoračnej návštevy Slovenska 30. júna 1995. Na letisku v Janíkovciach sa stretol so slovenskou mládežou. Po prílete vrtuľníkom a privítaní absolvoval prejazd papamobilom medzi sektormi, v ktorých bolo viac ako 400.000 ľudí.



Po absolvovaní programu sa pápež nečakane rozhodol navštíviť Nitriansky hrad. Organizátori a bezpečnostné zložky museli improvizovať a zabezpečiť v krátkom čase bezproblémový transport pápeža so sprievodom z letiska v Janíkovciach cez mesto na Nitriansky hrad. Samotná návšteva hradu bola len v prítomnosti kardinála Korca, pomocného biskupa Františka Rábeka a komunity pracovníkov rehoľných sestier Premonštrátok starajúcich sa o domácnosť a chod biskupskej rezidencie a Katedrály sv. Emeráma.



Pápež Ján Pavol II. bol zatiaľ prvý a jediný pápež, ktorý vstúpil na pôdu Nitrianskeho hradu a starobylej Nitry.