Návštevu Kammerhofu obohatí pátracia hra Vivat museologiae

Na snímke nádvorie Kammerhofu v Banskej Štiavnici. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Expozícia Kammerhof – Baníctvo na Slovensku je najväčšou expozíciou baníctva v meste a zachytáva históriu baníctva od najstarších čias po 20. storočie.

Banská Štiavnica 27. augusta (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo pre svojich návštevníkov nevšednú prehliadku expozície Kammerhof – Baníctvo na Slovensku obohatenú o pátraciu hru Vivat museologiae. V týždni venovanom Salamandrovým dňom, od 8. do 15. septembra, získajú návštevníci k vstupenke možnosť zahrať si hru, ktorá ich zavedie po stopách osobností spojených so 125-ročnou históriou múzea.

„Vivat museologiae je zábavná, no zároveň poučná hra, ktorá spríjemní návštevu nielen deťom, ale aj dospelým,“ informovalo múzeum s tým, že si stačí zakúpiť vstupenku do expozície a pustiť sa do pátrania.

„Pátraciu hru sme prvýkrát zaradili do ponuky počas Noci múzeí a galérií a získali sme veľmi pozitívne ohlasy na túto aktivitu. Pátranie nie je úplne jednoduché, treba byť naozaj pozorný a všímať si mnohé detaily,“ uviedla múzejná pedagogička Eva Hurtišová s tým, že hra zabaví všetky vekové kategórie.

Expozícia Kammerhof – Baníctvo na Slovensku je najväčšou expozíciou baníctva v meste a zachytáva históriu baníctva od najstarších čias po 20. storočie. Návštevníci sa dozvedia, ako baníci kedysi pracovali. Prevedie ich od geologického prieskumu, cez banskú techniku, svietidlá, mapy a čerpacie zariadenia až po využitie rôznych druhov energie.

Múzejníci pripomenuli, že aj budova Kammerhofu je sama osebe výnimočná. Je to jedna z najcennejších pamiatok v historickom centre Banskej Štiavnice, kedysi sídlo Hlavného komorskogrófskeho úradu.
