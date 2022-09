Návštevu pápeža Františka v Košiciach pripomína viacero predmetov

Košice 14. septembra (TASR) - Vlaňajšiu návštevu pápeža Františka pripomína v Košiciach viacero predmetov. V parku na Luníku IX je to kríž s pamätnou tabuľou, v miestnom kostole pribudla vitrína s rôznymi vecami. V stredu večer má byť v centre mesta slávnostne odhalená a posvätená aj pamätná tabuľa Košickej arcidiecézy. Pri Dóme sv. Alžbety pribudne presne po roku od jeho návštevy v Košiciach i pamätná dlaždica.



Tmavý žulový kríž meria 3,6 metra, pribudol v novej oddychovej zóne oproti autobusovej zastávke pri vstupe na sídlisko Luník IX. Stojí na ihlanovom podstavci, na ktorom je umiestnená pamätná tabuľa, ktorú Svätý Otec požehnal počas stretnutia s rómskou komunitou v Košiciach. Ako pre TASR za Saleziánov don Bosca, ktorí pôsobia na Luníku IX, povedal Marián Maťaťa, myšlienka umiestnenia takéhoto kríža ako symbolu obetavej lásky vznikla ešte pred samotnou návštevou hlavy cirkvi. Pripomínať má aj to, že kríž je súčasťou života ľudí.



V kostole zas odhalili vitrínu, v ktorej je umiestnená štóla, ktorú mal pápež na sebe, tanier fangotto, ktorý pri návšteve venoval saleziánskej komunite, i jeho fotografia ako spomienka na zastavenie sa v kostole.



Zvýraznili tiež miesto, kde sa modlil. "Na podlahe pribudla medená doska s jednoduchým nápisom Francesco a na lavici, ktorej sa držal, pribudol prvok s dátumom," povedal Maťaťa.



Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober má v stredu posvätiť aj pamätnú tabuľu pri Južnej, takzvanej Matejovej veži Dómu sv. Alžbety. Pri dóme sú umiestnené aj dlaždice s menami osobností, ktoré navštívili Košice. "Dnes pribudne dlaždica s menom pápeža Františka, bude sa nachádzať vedľa tej s menom Jána Pavla II.," uviedla pre TASR viceprimátorka Lucia Gurbáľová.



Pápež František v roku 2021 absolvoval na Slovensku štvordňovú apoštolskú cestu, trvala od 12. do 15. septembra. Počas svojho pobytu navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. V Košiciach bol 14. septembra, stretol sa s mládežou na štadióne Lokomotíva a s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX.