Návštevu pápeža Františka v SR prezentuje výstava fotografií v Žiline

Žilina 6. januára (TASR) - Návštevu pápeža Františka na Slovensku prezentuje výstava viac ako 60 fotografií v Diecéznom centre v Žiline. Trinásť členov spoločenstva Človek a Viera na nich zdokumentovalo aj prípravy, prácu dobrovoľníkov a sprievodný program.



Podľa Dušana Václava, zodpovedného za manažment výstav v žilinskom diecéznom centre, ide o druhú výstavu v spolupráci so spoločenstvom kresťanských fotografov. "Rozhodli sme sa ju zorganizovať po skúsenosti s kvalitou a aj diváckym záujmom," podotkol.



Spoločenstvo združuje fotografov v Česku, Poľsku, Egypte a na Slovensku, kde má v súčasnosti 30 členov. Cieľom je vytváranie kvalitných fotografií z udalostí v cirkevnom prostredí. Fotografie sú súčasťou mnohých periodík a knižných materiálov. Spoločenstvo v súčasnosti prevádzkuje najrozsiahlejšiu databázu fotografií z cirkevného prostredia v rámci Českej a Slovenskej republiky, doplnil Václav.



Záštitu nad výstavou prevzal košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Návštevníci si ju môžu pozrieť v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h do 20. januára 2024.