Návštevu pápeža sa podarilo zvládnuť bez komplikácií, tvrdí Prešov

Prešov 20. septembra (TASR) - Organizáciu návštevy pápeža Františka v Prešove 14. septembra sa podarilo zvládnuť bez komplikácií. Tvrdí to mesto, ktoré dodáva, že ide o jedno z najväčších podujatí v jeho histórii. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, samospráva sa podieľala predovšetkým na organizácii dopravy, zabezpečení bezplatnej MHD pre pútnikov i na úprave a vyčistení priestranstva v okolí mestskej haly.



"Príchod Svätého Otca do Prešova považujem za výnimočnú udalosť a obrovskú poctu pre naše mesto. Myslím si, že v mojom funkčnom období sa už žiadne väčšie podujatie, ako je návšteva pápeža v našom meste, nemôže udiať," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Mesto zabezpečilo úpravu priestranstva v okolí mestskej haly, kde pápež František odslúžil liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Zabezpečilo taktiež prípravu terénu pre inštaláciu dočasného mosta, ako aj úpravu chodníkov a miestnych komunikácií v okolí miesta podujatia s cieľom vytvoriť čo najbezpečnejšie podmienky pre všetkých pútnikov.



"V rámci organizácie dopravy v meste sme rozmiestnili viac ako 450 dočasných dopravných značiek. Okrem toho sme vyčlenili viac ako 30 záchytných parkovísk v meste aj mimo neho pre autobusy a osobné autá s pútnikmi prichádzajúcimi zo všetkých smerov," doplnil Tomek.



V utorok (14. 9.) bola MHD bezplatná pre všetkých cestujúcich. Počas celého dňa bolo v službe 133 vodičov MHD, šesť dopravných dispečerov a všetci administratívni pracovníci Dopravnej prevádzky. Na linky MHD bolo vypravených 81 vozidiel, z toho až 35 trolejbusov, čo predstavuje nárast o 30 percent oproti bežnému pracovnému dňu.



"Touto cestou by som sa chcela verejne poďakovať organizátorom z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, ako aj ostatným zložkám a inštitúciám, ktoré sa zapojili do organizácie, vrátane mojich kolegov z úradu, príslušníkov mestskej polície, pracovníkov Parku kultúry a oddychu, pracovníkov Prešovského samosprávneho kraja, členov bezpečnostných a záchranných zložiek, dobrovoľníkov, zamestnancov Dopravného podniku mesta Prešov, ako aj všetkým ostatným dopravcom a ich profesionálnym vodičom," dodala Turčanová.