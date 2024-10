Návštevy stredných škôl v kraji začal Lunter na gymnáziu v Lučenci

Lučenec 29. októbra (TASR) - Na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci odštartoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter sériu návštev stredných škôl v Banskobystrickom kraji. S učiteľmi a žiakmi chce hovoriť o prevencii šikanovania ale tiež o budúcnosti fungovania jednotlivých škôl. Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu v priestoroch lučeneckého gymnázia.



Sériu návštev stredných škôl začal predseda BBSK na gymnáziu v Lučenci, do konca roka plánuje navštíviť sedem škôl v rôznych regiónoch. S vedením škôl, učiteľmi i žiakmi plánuje diskutovať aj o prevencii a riešení šikany na školách. Ako pripomenul, začiatkom aktuálneho školského roka BBSK spolu s rezortom školstva odštartoval na 20 stredných školách v Banskobystrickom kraji pilotný projekt. V rámci neho bola spustená mobilná aplikácia umožňujúca študentom anonymne nahlásiť prejavy šikany a bezpečne komunikovať so školským podporným tímom.



Do pilotného projektu bolo zapojené aj Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Škola novú formu, prostredníctvom ktorej môžu žiaci hovoriť o svojich problémoch, víta. "Doteraz sme pracovali s týmito žiakmi skôr individuálne na osobnej rovine, verím tomu, že ďalší komunikačný kanál bude veľkou pomôckou," priblížila zástupkyňa riaditeľky školy Terézia Bahledová.



Predseda BBSK na lučeneckom gymnáziu odučil aj hodinu občianskej náuky, počas ktorej študentom priblížil fungovanie verejnej správy a kompetencie samosprávnych krajov. S vedením školy zas hovoril o budúcnosti fungovania gymnázia.



"Zámerom ministerstva školstva je vytvárať kampusy, ktoré budú silným partnerom pre zamestnávateľov v regiónoch. Je mojou osobnou ambíciou, aby v dôsledku vytvárania týchto kampusov nezanikla ani jedna škola a aby nebola znížená dostupnosť vzdelávania v rámci kraja," skonštatoval predseda BBSK.



Vytváranie kampusov plánuje BBSK realizovať aj prostredníctvom spájania jednotlivých škôl. To je aj prípad Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy, ktoré by sa malo v budúcnosti spojiť s Obchodnou akadémiou v Lučenci. Kraj však plánuje zachovať výučbu v súčasných budovách oboch škôl, spojenie chce navyše realizovať tak, aby vznikli dve samostatné organizačné jednotky. "To znamená, že z pohľadu študenta a z pohľadu učiteľa sa život žiadnym spôsobom nezmení," dodal Lunter s tým, že dôvodom pre spájanie škôl je aj postupný pokles počtu deviatakov, ktorí sa hlásia na stredné školy.