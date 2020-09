Michalovce 16. septembra (TASR) – Návštevy v nemocnici v Michalovciach do konca roka neobnovia. Rovnako tak zavedie sieť nemocníc Svet zdravia zákaz návštev na všetkých svojich lôžkových zariadeniach na Slovensku. V stredu o tom médiá informoval generálny riaditeľ siete Vladimír Dvorový. Predstavil tiež pripravenosť nemocnice na nápor ďalších pacientov v rámci druhej vlny pandémie nového koronavírusu a aktuálny stav pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19.



"My očakávame, že zákaz návštev tu s nami bude radovo mesiace. Návštevy neobnovíme tento rok už v žiadnej našej nemocnici a postupne, ako sa bude situácia zhoršovať, tak aj v ostatných nemocniciach, ktoré ešte majú návštevy povolené, postupne ich budeme musieť zakázať," povedal s tým, že keďže ide o "ťažké opatrenie, ktoré zasahuje do práv pacienta", v nemocniciach sa budú snažiť zabezpečiť kontakt hospitalizovaných s ich blízkymi prostredníctvom tabletov.



Ako Dvorový uviedol, sieť nemocníc očakáva, že počet pacientov pozitívne testovaných na nový koronavírus sa bude každých desať dní zdvojnásobovať, čo spôsobí "stále väčší a väčší tlak na zdravotnícky systém". "Sme pripravení na ďalšie zvýšenie kapacity testovania. Ak bude treba, dokážeme na našich mobilných odberových miestach zvýšiť násobne kapacity testovania," povedal v tejto súvislosti. Nemocnice tiež v rámci prevencie sprísnia triáže, pri vchodoch budú teplotu príchodzím merať kamery. Dvorový tiež avizoval obmedzenie možnosti vstupu do lôžkových zdravotníckych zariadení.



Michalovská nemocnica je podľa Dvorového plne pripravená slúžiť ako prvá zóna v aktuálnej vlne pandémie. Má dve mobilné odberové miesta, infektologickú ambulanciu, reprofilizované lôžka. Na hospitalizovanie pacientov s podozrením na COVID-19 alebo u ktorých sa už toto ochorenie potvrdilo a majú stredne ťažký alebo ťažký priebeh ochorenia má nemocnica vyčlenenú jednu celú budovu. Aktuálne majú k dispozícii 57 lôžok.



Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) tiež majú štyri podtlakové miestnosti, kde môžu liečiť ventilovaných pacientov. "Priemerne vyšetríme na infektologickej ambulancii 25 pacientov s podozrením na COVID-19, aktuálne máme hospitalizovaných 16 pacientov, z toho väčšina je z jednej obce. Aktuálne máme na riadenej ventilácii troch pacientov na OAIM. Sú to všetko pacienti, u ktorých je pomerne ťažký priebeh ochorenia," doplnil Dvorový. Nemocnica denne vykonáva priemerne 100 odberov, dosiaľ otestovala i 488 zdravotníkov.