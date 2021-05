Návštevy v šačianskej nemocnici podliehajú stanoveným pravidlám

Košice 17. mája (TASR) – Návštevy pacientov v šačianskej nemocnici podliehajú stanoveným pravidlám. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica v košickej Šaci patrí.



Ako pripomenula, podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR majú výnimku zo zákazu návštev kňazi, ktorí prichádzajú do zariadenia za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim či osoby, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť. Zákaz návštev sa netýka ani osôb, ktoré boli pred viac ako 14 dňami zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19, alebo ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny a odvtedy uplynuli viac ako štyri týždne. Zákaz návštev neplatí ani pre tých, ktorí sú viac ako 14 dní po prvej dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Výnimku zo zákazu návštev majú aj tí, ktorí prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na toto ochorenie nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín.



Ak osoby patria medzi uvedené výnimky, môžu absolvovať návštevu pacienta. Pri vstupe do budovy sa musia zaevidovať do knihy návštev, ktorá bude k dispozícii na recepcii. „V zdravotníckom zariadení nebude umožnený voľný pohyb. Jeden pacient bude mať povolenú len jednu návštevu za 24 hodín. V prípade mobilného pacienta návštevnou miestnosťou bude chodba. Ak pôjde o imobilného, návšteva mu bude umožnená na izbe s tým, že v rovnakom momente sa môže v miestnosti nachádzať len jedna osoba z externého prostredia,“ uvádza vedenie nemocnice s tým, že naďalej sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora.



V šačianskej nemocnici sa počet pacientov s infekciou COVID-19, ktorí vyžadujú napojenie na kyslíkovú liečbu alebo podporu umelej pľúcnej ventilácie, drží na nule. Toto zdravotnícke zariadenie eviduje jednu suspektnú osobu. V súčasnosti je pozitívne testovaný jeden zamestnanec tejto nemocnice, dvaja sú v karanténe a neprítomnosť v práci z dôvodu PN alebo OČR zaznamenávajú pri 46 osobách.