Navýšili kapacity. V Dunajskej Lužnej sa zmestí do škôl viac detí

Bratislava/Dunajská Lužná 23. augusta (TASR) - V obci Dunajská Lužná v okrese Senec zvýšili kapacity materskej a základnej školy. Výstavba novej budovy škôlky priniesla päť ďalších tried, v základnej škole sa kapacity zvýšili o 325 nových miest. TASR informoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



Jeho predseda Juraj Droba pripomenul, že financie na zvýšenie kapacít sú súčasťou dodatočných eurofondových zdrojov pre škôlky a školy v kraji, ktoré BSK riešil s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. "Otvorili sme tému dodatočnej podpory materských škôl (MŠ) z nevyužitých zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu pre oblasť kultúry a po politickej dohode sa podarilo vyhlásiť výzvu na podporu MŠ pre Bratislavský kraj s alokáciou 35 miliónov eur. V prípade základných škôl (ZŠ) chýbalo na našom území až 360 kmeňových tried. V Bruseli sa nám podarilo vybojovať na zvýšenie kapacít ZŠ až 63 miliónov eur," vysvetlil Droba.



V Dunajskej Lužnej má po dostavbe elokovaného pracoviska škôlka 13 tried pre 286 detí. "Zároveň bola v rámci projektu zrealizovaná úprava areálu škôlky i detského ihriska. Celkové náklady boli vo výške 1,1 milióna eur," doplnila hovorkyňa BSK Lucia Forman.



V rámci ZŠ zahŕňal projekt celkovú rekonštrukciu i nadstavbu pôvodného pavilónu jedálne. Kapacita školy sa zvýšila o 325 nových miest na súčasných 1150. K 13 novým kmeňovým triedam pribudli tri nové špecializované učebne. "Hodnota prestavby dosiahla 3 milióny eur," doplnila hovorkyňa kraja.