NAŽIVO: 18. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Prešov 10. februára (TABLET.TV) - 18. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.1. ( 1) Otvorenie a voľba návrhovej komisie.PaedDr. Milan Majerský PhD. Predseda PSK2. ( 2) Voľba hlavného kontrolóra PSK.Ing. Jozef Hudák hlavný kontrolór PSK, Útvar hlavného kontrolóra3. ( 3) Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.4. ( 4) Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019.5. ( 5) Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019.PaedDr. Milan Majerský PhD. Predseda PSK6. ( 6) Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam.Ing. Dagmar Olekšáková vedúca odboru, Odbor financií7. ( 7) Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.8. ( 8) Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.Ing. Pavel Slaninka vedúci odboru, Odbor sociálnych vecí a rodiny9. ( 9) Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.Ing. Bystrík Mucha Úrad PSK, Riaditeľ Úradu PSK10. (10) Informatívna správa o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informácia o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade.11. (11) Návrh zmien na prípravu systému strategického rozvoja.12. (12) Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.13. (13) Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.14. (14) Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.PaedDr. Martina Slivková PhD. vedúca odboru, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia15. (15) Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko – Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020.16. (16) Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II. 227317. (17) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019.18. (18) Informatívna správa o iniciatíve Catching-up regions v PSK.19. (19) Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“.Ing. Alexander Galajda poverený vedením odboru dopravy, Odbor dopravy20. (20) Návrh na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“.Mgr. Emília Antolíková vedúca odboru, Odbor kultúry21. A (21) Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.21. B (22) Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Múzea v Kežmarku.21. C (23) Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu kultúrnych z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.22. (24) Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“.23. A (25) Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt „Karpatská hviezdna dráha“.23. B (26) Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko.Ing. Vladimír Grešš vedúci odboru, Odbor majetku a investícií24. (27) Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.25. A (28) Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.25. B (29) Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.25. C (30) Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.25. D (31) Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.26. A (32) Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.26. B (33) Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.27. A (34) Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.27. B (35) Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.27. C (36) Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.27. D (37) Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.27. E (38) Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.28. (39) Zmena účelového určenia majetku.29. A (40) Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.29. B (41) Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.29. C (42) Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.29. D (43) Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.29. E (44) Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.30. (45) Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku.31. A (46) Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní.31. B (47) Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní.31. C (48) Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní.Ing. Artúr Benes Agentúra regionálneho rozvoja PSK32. (49) Správa o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov.JUDr. Lýdia Budziňáková MBA vedúca odboru, Odbor zdravotníctva33. (50) Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK.Ing. Bystrík Mucha Úrad PSK, Riaditeľ Úradu PSK34. A (51) Rôzne: Výpožička majetku PSK.PaedDr. Milan Majerský PhD. Predseda PSK34. B (52) Rôzne: Informácia o skončení pracovného pomeru dvoch riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o povereni ích vedením.34. C (53) Rôzne: Návrh na odvolanie a voľbu člena - neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.35. (54) Interpelácie poslancov.36. (55) Záver.