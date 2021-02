NAŽIVO: 25. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského kraja

Bratislava (TASR.TV/Teraz.sk) - Program:



1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.



2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.



3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2020.



4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2020.



5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.



6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.



7. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.



8. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.



9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy, Bijacovce.



10. Zmena Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.



11. Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.



12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020.



13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24. 8. 2020.



14. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.



15. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021.



16. Financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail.



17. Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030.



18. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.



19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy PSK.



20. Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:



A/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 – 2021).



B/ Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Carpathian Star Way – Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border Cooperation Programme 2014 – 2020, Hungary - Slovakia – Romania – Ukraine.



C/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020.



D/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce.



E/ Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK - Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020.



21. Pripravované investičné akcie PSK v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur.



22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019.



23. Plán investičných akcií Správy a údržby ciest PSK pre rok 2021.



24. Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021.



25. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.



26. Majetkový podiel PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. - prípad hodný osobitného zreteľa.



27. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.



28. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.



29. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.



30. Návrh na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti majetku a schválenie fyzickej likvidácie neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku.



31. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“.



32. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu:



A/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní.



B/ Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní.



33. Informatívna správa o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.



34. Rôzne.



35. Interpelácie poslancov.



36. Záver.