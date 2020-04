NAŽIVO: Rokovanie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Prešov 27. APRíLA (TABLET.TV) - Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 02. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 13. Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 14. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča. 25. Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 16. Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod Slovenska. 17. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019. 18. Klaster sociálnej ekonomiky PSK. 29. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 110. Zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK. 111. Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 112. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. 113. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019. 114. Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného plánu SÚC PSK na rok 2020. 115. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP. 416. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších výziev. 117.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 417.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 217.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 317.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 318. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 319.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 319.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 419.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 420.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Gymnázium Poprad) 320.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 221.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní. 121.B Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní. 122. Rôzne. 023. Interpelácie poslancov. 024. Záver.