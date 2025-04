Názov KVH Polom je odkazom na náročnú malofatranskú vojnovú bitku

Žilina 2. apríla (TASR) - Štrnásty rok pôsobí v Žiline Klub vojenskej histórie (KVH) Polom združujúci nadšencov nielen zo žilinského regiónu, ale aj Liptova, Oravy či okolia Trenčína. Predmetom ich záujmu je predovšetkým vojenská história 20. storočia - od prvej svetovej vojny cez medzivojnové obdobie až po druhú svetovú vojnu, ktorej 80. výročie ukončenia si v tomto roku pripomíname. Ako pre TASR poznamenal jeho zakladajúci člen Pavol Kysela, názov klubu je pripomienkou náročných malofatranských bojov o kótu 1069 Polom z konca apríla 1945.



Prvá myšlienka na vznik klubu sa podľa neho objavila ešte v roku 2010 a po niekoľkých mesiacoch príprav bolo občianske združenie zaregistrované o rok neskôr. „Stav našej členskej základne kolíše, ale momentálne v klube pôsobí 15 aktívnych členov, ktorí sa zúčastňujú pravidelne v rámci svojich možností rôznych akcií, ako sú historické ukážky, výstavy či prednášky. Klub sa špecializuje nielen na vojenskú históriu okolia Žiliny, ale prakticky celého Slovenska, keďže v našom klube sú ľudia od Oravy až po Trenčín a momentálne jeden z našich členov pôsobí aj v Košiciach,“ priblížil Kysela.



V posledných rokoch evidujú záujem o vstup do KVH aj medzi mladými ľuďmi. „Samozrejme, že nás to teší a je aj snahou nášho združenia prilákať k vojenskej histórii mladých. Samotné prijatie do klubu však istý čas trvá a záujemca je najprv v pozícii čakateľa. Musí byť preverený pri akciách, a to nielen vojenských, ale aj spoločenských. Robíme aj so zbraňami a tam musíte mať človeka prevereného, aby nedošlo k nejakému problému,“ vysvetlil zakladajúci člen KVH Polom.



Pri hľadaní názvu pre svoj klub sa obzerali po najbližšom okolí. „Keďže sme vznikali ako žilinský klub, hľadali sme dejisko nejakej významnej operácie z obdobia druhej svetovej vojny. V Lúčanskej Malej Fatre sa viedli tuhé oslobodzovacie boje o výšiny, ako sú napríklad Minčol, Polom, Úplaz či Veľká Lúka, a tak sme si povedali, že pomenujeme klub podľa tej najvýznamnejšej, kde padlo aj najviac ľudí,“ poznamenal Kysela.



Od členov klubu vojenskej histórie sa očakáva, že zbierajú predovšetkým zbrane, ale nie je to tak. „Sú ľudia, ktorí zbierajú odznaky, vyznamenania, uniformy, ale niektorí sa špecializujú napríklad na vojenské knižky alebo vojenské toaletné potreby. Poznám človeka, ktorý zbiera dobové holiace strojčeky a jeden z našich členov má napríklad zbierku úmrtných oznámení nemeckých vojakov,“ uviedol Kysela.



Členovia KVH Polom sa pravidelne zúčastňujú Memoriálu Jozefa Gabčíka, kde v žilinskom areáli 5. pluku špeciálneho určenia majú nielen svoj prezentačný stánok, ale pripravujú aj ukážky z dobových bojov pre návštevníkov podujatia. Pred piatimi rokmi dokonca priamo v Rajeckých Tepliciach pripravili rekonštrukciu atentátu na Reinharda Heydricha, využijúc aj filmovú repliku auta, v ktorom sa ríšsky protektor viezol. Gabčíkovu pamiatku si každoročne pripomínajú aj na veľkonočnom turistickom pochode organizovanom klubom vojenských výsadkárov.



„Najbližšie sa budeme prezentovať 4. a 5. apríla v Liptovskom Mikuláši, kde sa budú rekonštruovať oslobodzovacie boje o mesto. Pripravuje sa tam väčšia akcia, kde sa symbolicky pripomenú udalosti, ktoré sa tam pred 80 rokmi odohrali. Začiatkom mája budú potom členovia nášho klubu spolu s replikou tanku LT38 súčasťou prezentácie v košickom Východoslovenskom múzeu,“ dodal Kysela.