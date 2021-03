Názov pre novú cyklolávku v Nitre navrhnú obyvatelia

Nitra 12. marca (TASR) - Mesto Nitra spustilo v piatok výzvu, ktorej výsledkom by mali byť návrhy na pomenovanie novej cyklolávky spájajúcej Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže v Nitre. Samospráva žiada obyvateľov, aby pomohli vymyslieť, ako by sa mala volať nová cyklolávka pod Kalváriou. „Komisia návrhy posúdi a vyberie päť najlepších názvov, o ktorých bude hlasovať verejnosť. Rozhodujúce slovo budú mať poslanci mestského zastupiteľstva,“ informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Návrhy môžu záujemcovia poslať do konca marca na e-mail cyklolavka@nitra.sk, ktorý bol zriadený špeciálne pri tejto príležitosti. Návrh by mal obsahovať názov cyklolávky spolu so stručným zdôvodnením. Názov môže vyjadrovať napríklad príslušnosť k lokalite alebo odkazovať na osobnosť nitrianskeho významu.



Nová cyklolávka meria takmer 50 metrov. Dokončená bude v marci, verejnosť ju začne používať o niekoľko týždňov neskôr. Náklady na jej vybudovanie dosiahli 1.366.707 eur, väčšinu sumy pokryli eurofondy. Dotácia z IROP-u predstavovala 1.298.372 eur.