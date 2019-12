NBS otvorila druhý ročník charitatívnych vianočných trhov

Bratislava 5. decembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vo štvrtok otvorila druhý ročník charitatívnych vianočných trhov. TASR o tom informoval jej hovorca Peter Majer.



Priblížil, že okrem typických pochúťok, akými sú bratislavské rožky, punč, vianočné pečivo či oblátky si môžu návštevníci vybrať aj z ručne vyrobených darčekov, sviečok a keramiky.



"Všetky výrobky, ktoré na trhoch ponúkame, vyrobili ručne a s láskou ľudia so zdravotným znevýhodnením z chránených dielní. Výťažok z predaja pomôže spomínaným dielňam poskytovať prácu a zlepšovať podmienky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, a tiež im dá nenahraditeľný pocit užitočnosti a zmysluplnosti ich práce," komentoval.



Trhy môžu záujemcovia navštíviť vo vestibule NBS počas štvrtka do 15.00 h a v piatok (6. 12.) v čase od 9.00 do 14.00 h.