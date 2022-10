NBS pripravila výstavu vzácnych korunovačných predmetov

Bratislava 19. októbra (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) v spolupráci s Bratislava Tourist Board (BTB) a ďalšími partnermi pripravila výstavu s témou korunovácií. "Prvá časť zachytáva panovníkov a ich manželky, korunovaných vo vtedajšom Prešporku, v podobe vzácnych korunovačných medailí a žetónov," avizuje NBS výstavu, na ktorej si návštevníci môžu pozrieť aj fotografie Jana Williama Drneka, zobrazujúce korunovačnú katedrálu sv. Martina v Bratislave. Výstava v átriu NBS je verejnosti prístupná od 20. do 23. októbra od 10.00 do 17.00 h.



Výstava priblíži numizmatické artefakty a korunovačné cennosti. Tvorí ich vyše 60 kusov vzácnych korunovačných medailí, žetónov, predmetov a mincí zo zbierok NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici. "Ich zberateľská hodnota je nevyčísliteľná, niektoré z odhadov hovoria o desiatkach miliónov eur," uvádza banka s tým, že vystavené budú mince všetkých panovníkov korunovaných v Bratislave.



"Pre vysokú hodnotu mince prezentujeme len vo výnimočných prípadoch, počas najbližších štyroch dní si ich však v átriu Národnej banky Slovenska bude môcť pozrieť každý. Naša zbierka výstižne ilustruje význam, aký malo naše hlavné mesto v minulosti pre celé Uhorsko," hovorí riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici Diana Kmeťová Miškovičová.



Druhú časť výstavy tvoria fotografie korunovačnej katedrály sv. Martina od umeleckého fotografa Jana Williama Drneka. Jej podobu a atmosféru zachytil v publikácii Metropolitné katedrály. Kniha aj zväčšené fotografie z nej sú vystavené v átriu NBS. Vznik publikácie trval päť rokov, keďže okrem precízne vyhotovených fotografií obsahuje aj texty. Ich autormi sú biskup Jozef Haľko a predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo. "Publikácia Metropolitné katedrály približuje okrem bratislavskej aj katedrálu sv. Alžbety v Košiciach. Verím, že sa mi do nej podarilo priniesť aj trochu svetského prístupu," poznamenal Grežo.