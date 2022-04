NCZI: Najviac pozitívnych PCR testov zaznamenal Bratislavský kraj

Bratislava 1. apríla (TASR) - Najviac pozitívne testovaných PCR testami vo štvrtok (31. 3.) zaznamenal Bratislavský kraj, a to 1305 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



"NCZI za včerajší deň eviduje 5734 osôb s pozitívnym výsledkom PCR testu, vo vekovej skupine 65 a viac rokov poznáme za včerajší deň 780 osôb s pozitívnym výsledkom PCR testu," priblížila hovorkyňa. Dodala, že najvyšší počet pozitívnych (1106) bol vo vekovej skupine od 35 do 44 rokov.



V marci podľa Sivej evidovali 252.755 osôb s pozitívnym výsledkom PCR testu, z toho 25.739 osôb bolo vo veku 65 a viac rokov. Vo vekovej skupine od 35 do 44 rokov ich za marec bolo 52.759. "Najmenej osôb s pozitívnym výsledkom PCR testu v marci evidovali v okresoch Medzilaborce (290) a Banská Štiavnica (556)," uzavrela.