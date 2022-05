Archeológovia objavili na stavenisku košickej R2 hroby

Košice 31. mája (TASR) - Na stavenisku košickej R2 objavili archeológovia hroby, predbežne ich datujú do doby bronzovej. Domnievajú sa, že na území križovatky Košice - Krásna mohlo byť sídlisko. Vyplýva to z prvej etapy archeologického prieskumu pred výstavbou R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informuje na svojej webovej stránke.



Celkovo našli pravdepodobne deväť hrobov, ktoré radia do obdobia otomanskej kultúry. Archeológovia našli tiež keramiku z iných období, ktoré určujú.



Dokopy evidujú tri archeologické lokality, ktoré potvrdili sondážnym výskumom. "Košická pôda pod R2 nám okrem najaktuálnejších nálezov odokryla aj črepové nálezy," pripomína NDS. Keramický materiál, ktorý našli v kilometri 17,0 - 17,3, bol hlavne z praveku a staršej doby bronzovej, ale aj z doby laténskej či zo stredoveku a novoveku. Územie bolo v histórii pomerne husto osídlené.



Archeologické práce podľa NDS nebrzdia výstavbu celého úseku. S ukončením archeologického prieskumu predbežne počítajú na jeseň. Súčasťou prípravných krokov výstavby je aj pyrotechnický prieskum, v rámci ktorého zaznamenali niekoľko nálezov munície.



Nový 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty bude súčasťou juhovýchodného obchvatu krajského mesta a prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Hotový by mal byť v roku 2025.